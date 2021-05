Po co przeprowadzać test wydajności komputera?

Testy wydajności komputerów to bardzo niewdzięczna praca. Zazwyczaj sprowadza do uruchomienia szeregu programów testowych i oczekiwania na ich wynik. Dla pewności warto pomiary zrobić przynajmniej 3 razy aby uzyskać powtarzalne wyniki, a każdy test potrafi trwać od kilku sekund do nawet kilkunastu minut. Jeśli jednak chcecie sprawdzić i porównać wydajność swojego komputera z innymi, np. zastanawiając się czy to już pora na zmianę to warto to zrobić. Tym bardziej, że tak naprawdę do porównania nie musicie korzystać z całego arsenału różnych testów, a świetny pogląd dadzą już 2-3 benchmarki (programy testujące).

Przetestowanie nowo zakupionego komputera też ma jak najbardziej sens, bo pozawala to sprawdzić, czy wydajność jest na takim poziomie jak w recenzjach, które czytaliście. Jeśli występuje jakaś znaczna różnica (ponad 10%) to może to wskazywać na jakieś uszkodzenie komputera albo problemy z danym podzespołem lub np. jego chłodzeniem. Testy wydajności to świetnie narzędzie diagnostyczne. Podobnie jak zauważycie po jakimś czasie, że komputer włącza się dłużej albo gry nie są już tak płynne jak wcześniej, to mając wyniki zrobione zaraz po zakupie, macie punkt odniesienia do testów, które wykonacie obecnie. I ponownie, jeśli różnica jest znaczna, to warto sprawdzić czy wszystko z komputerem jest OK, zarówno pod kątem sprzętowym jak i programowym.