Czy warto kupić Samsunga Galaxy A32 5G?

Zastanawiam się cały czas po co komuś w tym smartfonie 5G. Ok, poogląda sobie lepsze transfery w programie typu Speedtest, ale w zasadzie na tym wszystko się kończy. Słaby ekran z niską rozdzielczością nie pozwoli oglądać wideo w wysokiej rozdzielczości – to trochę taka sztuka dla sztuki. To nie jest przytyk wyłącznie do Samsunga, raczej temat do rozważenia dla każdego, kto koniecznie chce mieć w kieszeni jak najtańszy smartfon obsługujący 5G.

Samsunga Galaxy A32 5G wyceniono na 1249 złotych i w tych pieniądzach nie jestem do niego przekonany. Osobiście przy tym budżecie wolałbym jednak dać sobie na razie spokój z tym całym 5G i za podobne pieniądze kupić coś bez dostępu do szybszej sieci, za to lepszego jako sam smartfon. Galaxy A32 5G jest po prostu źle wyceniony, szczególnie jeśli spojrzeć na jego bezpośredniego konkurenta czyli realme 7 5G, który wygrywa z nim we w zasadzie każdym aspekcie. A w ogóle to lepiej na razie odpuścić sobie 5G i zainteresować się Xiaomi Redmi Note 10 Pro, bo to nieporównywalnie lepsze urządzenie. No, ale jeśli koniecznie chcecie mieć jak najtańszego Samsunga z obsługą sieci 5G, to nie zrobicie interesu życia, ale tez nie wtopicie pieniędzy. Jest ok, tylko trochę za drogo.

Plusy

obsługa 5G

niezłe aparaty

nienajgorsza wydajność

Minusy