Jak grają Huawei X Gentle Monster Eyewear II?

Może gdyby Huawei X Gentle Monster Eyewear II oferowały przewodzenie kostne, podszedłbym do nich inaczej. Tymczasem w zausznikach po prostu zamontowano głośniki – jak to brzmi? Na pewno część z Was zawieszała sobie kiedyś przewodowe słuchawki douszne na górnej części uszu i sprawdzała jak słychać muzykę. Mniej więcej tak samo. Górne pasma zlewają się w jedno, selektywności dźwięków nie ma prawie w ogóle, a basy nie istnieją. Równo rok temu testowałem okulary Bose Frames Alto i choć nie mogę bezpośrednio porównać brzmienia, to wspominam, że było zauważalnie lepsze. Podobnie jednak jak w tamtym sprzęcie, na wyższych poziomach głośności Huawei X Gentle Monster Eyewear II nieprzyjemnie trzeszczą i są praktycznie nieużywalne. Powiecie – no ok, ale przynajmniej słucham sobie w spokoju i nikt o tym nie wie. Otóż wie, bo nie dość, że odizolowanie od świata jest zerowe, to w dodatku dźwięk z okularów rozchodzi się też naokoło, przez co inni słyszą muzykę, którą puszczacie. Ciszej i mniej wyraźnie, ale słyszą. Czy więc Huawei X Gentle Monster Eyewear II nadają się do muzyki? Moim zdaniem nie.