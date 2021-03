Zrobiłem test swojego DNA. Wyniki mnie przeraziły

A co w sytuacji, kiedy nie zgadzamy się z otrzymanymi wynikami? Mnie na przykład zaskoczyła informacja o ponadprzeciętnym zmyśle powonienia. Otóż zawsze mi się wydawało, że akurat pod tym względem jestem dość zwyczajny i nigdy nie określiłbym siebie osoby, która ma jakoś specjalnie dobrze wyczulony ten zmysł. Co na to założyciel IMAGENE.ME?

Sam zmysł powonienia jest cechą dość względną i możemy oczywiście nie zdawać sobie sprawy, że jest on lepszy czy gorszy od większości populacji. Ale też nie jest czymś niecodziennym czy niepokojącym sytuacja, kiedy okazuje się, że posiadamy wariant związany z cechą, której u siebie nie obserwujemy. Jedynie część cech jest determinowana monogenowo, gdzie tylko zmienność w jednym genie silnie determinuje wystąpienie danej cechy lub jej brak. Natomiast pewna spora grupa cech jest determinowana wielogenowo i, pomimo, że często są to cechy prawie w 100% dziedziczne i nie są determinowane przy współudziale czynników pozagenetycznych, dopiero kumulatywny efekt wypadkowy obecności szeregu zmian genetycznych i ich siły wpływu ostatecznie wpływa na obecność lub brak danej cechy. Zazwyczaj to nie są to tzw. cechy zero-jedynkowe, gdzie obserwujemy ich obecność lub brak, a widzimy, że w populacji występuje pewna dystrybucja stopnia nasilenia cechy.

Warto pamiętać, że prowadzone do tej pory badania zazwyczaj oparte były o analizy pojedynczych wariantów, bez uwzględniania tego wielogenowego charakteru. Analizy statystyczne wskazywały np., że w grupie osób posiadających dany wariant był wyższy odsetek osób z lepszym zmysłem powonienia, niż u osób nie posiadających określonego wariantu, ale nie oznacza to, że wśród osób z wariantem nie ma osób posiadających przeciętne, czy też gorsze powonienie.

Jak zatem widać, raport nie jest zerojedynkowy. Oprócz wykluczających pewne predyspozycje genów (jeden mówi, że grozi nam cukrzyca, a drugi mówi coś zupełnie innego) trzeba brać jeszcze pod wzgląd możliwość błędów statystycznych. To, że 90 proc. ludzi z danym wariantem genu ma daną cechę nie musi wcale oznaczać, że nie znajdziemy się w tych 10 proc., które tej cechy nie posiadają. To bardzo istotne, żeby patrzeć na raport w ten sposób.