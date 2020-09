Tesla Model 3 made in China w Europie

Elon Musk gdy planował budowę fabryki w Szanghaju zakładał, że będzie tam powstawał tylko najtańszy wariant Modelu 3 na rynek chiński, a bogatsze wersje nadal będą produkowane w Fremont. Rzeczywistość zweryfikowała te plany, gdy z powodu lockdownu w USA, tamtejsza fabryka przestała pracować. Wtedy w Chinach również zaczęto wytwarzać droższe wersje Modelu 3 i ta sytuacja utrzymuje się do dzisiaj. Co więcej, fabryka szybko poprawia swoje możliwości produkcyjne, które przekraczają powoli lokalny popyt. Dlatego część produkcji ma trafić na eksport.

W pierwszej fazie chiński Model 3 trafi do sprzedaży między innymi w Australii, Nowej Zelandii oraz właśnie do Europy. Nie nastąpi to jednak wcześniej jak na przełomie 2020/2021 roku. Wtedy też w Szanghaju zacznie być produkowany Model Y, który również może podzielić los mniejszego brata. Tak będzie przynajmniej do czasu, aż powstanie fabryka pod Berlinem, niedaleko polskiej granicy. Jak widać na poniższym firmie, prace idą pełną parą. Fabrykę w Szanghaju udało się postawić w niespełna rok, wygląda na to, że w Niemczech też uda się to zrobić bardzo szybko.

Tesla Model 3 z pompą ciepła i nową deską rozdzielczą

Model Y pomimo tego, że bazuje na wielu rozwiązaniach z Modelu 3, ma też kilka nowinek, których do tej pory brakowało w sedanie. Wygląda jednak na to, że wkrótce się to zmieni, nie będzie to może pełnoprawny lifting, ale Tesla znana jest z tego, że na bieżąco wprowadza zmiany w konstrukcji swoich samochodów. Chińskie „trójki” dostały niedawno bezprzewodowe ładowarki oraz porty USB typu C, zamiast standardowy typu A. Teraz przyszła kolej na kolejne elementy.

Model 3 ma otrzymać w najbliższym czasie pompę ciepła, która poprawi żywotność baterii szczególnie w zimniejszym klimacie. Poza tym pojawi się nowa kierownica, nowa konsola centralna w wersji 2.0, zmienione zostało nieco światła przednie i tylne oraz pojawi się elektryczne sterowanie klapą bagażnika. Natomiast miłośników ciszy powinny ucieszyć opcja podwójnych laminowanych szyb z przodu. W pierwszej kolejności zmiany te trafią do samochodów produkowanych w Chinach.