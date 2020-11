Tesla Tequila, kolejny zwariowany projekt Muska i szaleństwo na eBayu

Pierwszy raz Tesla Tequila pojawiła się w 2018 r. w wycelowanym we wszystkich wieszczących upadek Tesli żarcie. Musk napisał na twitterze, że firma zbankrutowała, a jego samego znaleziono wśród pustych butelek po „Teslaquili” ze śladami łez na policzkach. Pomysł nie umarł wraz z żartem i pod koniec tego samego roku Musk zarejestrował nazwę i pokazał wizualizację etykietą tegoż produktu. Później temat przepadł, ale okazało się, że tylko na czas potrzebny do wyleżakowania tego trunku.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.

This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?

Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018