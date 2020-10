Tesla szuka pracowników w Polsce. Będzie poszerzenie działalności?

Jeśli nie wiadomo o co chodzi…

To, że Polska dla Tesli nie była zbyt atrakcyjnym krajem, nie jest specjalnie zaskakujące, słaba i nieliczna klasa średnia oraz duże braki infrastrukturalne powodują, że nie jesteśmy miejscem pierwszego wyboru na inwestycje tego typu. Może się jednak okazać, że splot kilku różnych czynników spowodował, że Polska przynajmniej pozornie, przeskoczy do grupy krajów dobrze dla EV rokujących.

Serwisy amerykańskie, które dokopały się do tej informacji, zauważyły równocześnie istnienie PGNiG oraz planowanych rządowych programów inwestycyjnych w tę branże. Biznes związany z ekologiczną produkcją i zarządzaniem energią, jakby nie patrzeć, jest dość mocno od dotacji uzależniony. Z racji tego, że w części krajów bogatszych dotacje już są ograniczane, czy wręcz likwidowane, naturalnym jest, że firmy z tej branży poszukują nowych źródeł.

Jednocześnie w Polsce dość dynamicznie, właśnie dzięki dotacjom, rozwija się domowa fotowoltaika, a na tym polu Tesla coraz bardziej rozbudowuje swoją ofertę. Zarówno jej fotowoltaiczne dachówki, jak i cała domowa infrastruktura oparta na Powerwall’ach, może, z podkreślmy amerykańskiej perspektywy, idealnie pasować do polskiego modelu nowoczesnej elektryfikacji.

Baterie made in Poland

Ale to nie wszystko. O ile problemy infrastrukturalne i aktualny poziom sprzedaży elektryków nie rzuca, delikatnie mówiąc, na kolana, to nie należy zapominać, że Polska jest dość atrakcyjnym miejscem dla produkcji różnego typu podzespołów. I tak się jakoś złożyło, że nasz kraj wyrasta, głównie dzięki południowokoreańskim producentom, na największego producenta baterii Li0N w regionie. Zarząd Tesli z pewnością zdaje sobie z tego sprawę, a to z pewnością buduje Polsce opinie kraju stawiającego na ten kierunek.

Bliskość Gigafactory

Kolejnym elementem, który może poprawiać nasz „elektryczny” wizerunek, jest dynamicznie budowana Gigafactory Berlin. Przez tę inwestycję zaangażowanie Tesli w tym regionie Europy automatycznie się zwiększy. Całkiem możliwe, że ze względu na bliskość Berlina, Polska stała się po prostu naturalnym polem ekspansji, zwłaszcza że jest to największe państwo w regionie, jednocześnie borykające się z węglowym uzależnieniem. Próba wyplątania się z niego oznacza pojawienie się na stole ogromnych pieniędzy.

Praca szuka człowieka

Kto ma szansę dostać pracę u Muska? Jeśli jesteś inżynierem z doświadczeniem przy pracy z systemami niskiego i średniego napięcia oraz doświadczeniem w budownictwie, Tesla czeka na Ciebie. Pamiętajcie tylko, że już w ogłoszeniu wspominają o nadgodzinach, a że przykład idzie od pracującego po 20 h szefa, to sami wiecie :) Trzeba się liczyć także z tym, że Tesla nie planuje niczego większego i zamiast ekscytującej przygody, będziecie jeździć i naprawiać te trzy Superchargery, które już stoją w naszym kraju :)

Ogłoszenie znajdziecie tutaj.