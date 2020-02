Tesla to jedna z najciekawszych firm ostatnich lat. Prowadzona przez Elona Muska rewolucja w świecie motoryzacji jest dokładnie śledzona, analizowana i komentowana. Ostatnie premiery, choć imponujące, wzbudziły też sporo ironicznych opinii, które przede wszystkim odnosiły się do wyglądu zaprezentowanego auta Cybertruck oraz quada. Sam do dziś zastanawiam się, czy była to swego rodzaju prowokacja, która mogła być zainscenizowana tylko po to, by o Tesli mówiło się w mediach jeszcze więcej. A sytuacja ze zbitą kamieniem szybą, która chwilę wcześniej była zaprezentowana jako nie do zbicia? Ta firma to zagadka, podobnie jak jej właściciel i wódz. Ale jednego odmówić im nie wolno – są cholernie skuteczni.

Tesla poza konkurencją. SpaceX przed najważniejszym egzaminem

Myślisz tablet, mówisz iPad. Myślisz auto elektryczne, mówisz Tesla. Osiągnięcie takiego rezultatu nie było łatwe, a utrzymanie się na szczycie będzie nie lada wyzwaniem. Wielkie koncerny będą podgryzać Teslę i próbować ją dogonić, ale mówi się, że jej technologia o kilka lat wyprzedza konkurencję. Podobnie jest z firmą SpaceX, która może stać się głównym partnerem NASA – już niedługo czeka ich najważniejszy egzamin w historii, gdy po raz pierwszy ma się odbyć lot załogowy pod szyldem tego koncernu.

O tym wszystkim i wielu innych sprawach rozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu. Rozmawiali Konrad Kozłowski i Kamil Pieczonka. Miłego słuchania!

Podcast Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: