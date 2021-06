Pozostałe specyfikacje też robią wrażenie. Czas od 0 do 160 km/h to 4,3 sekundy, aby osiągnąć 300 km/h wystarczy 9,3 sekundy i niespełna 500 metrów prostej, a prędkość maksymalna to oszałamiające 412 km/h. Ten samochód to bestia zamknięta w nowoczesnym nadwoziu, które zostało zaprojektowane tak aby zwiększyć zasięg, ale jednocześnie zapewnić odpowiedni docisk aerodynamiczny przy większych prędkościach. Szkielet pojazdu wykonany jest z włókna węglowego, a umieszczona w podłodze bateria w kształcie litery H zwiększa sztywność całej konstrukcji o kolejne 37%. Dzięki tym wszystkim zabiegom mamy tutaj niemal idealny rozkład mas (48:52, przód/tył) i nisko położony środek ciężkości.