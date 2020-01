Chiny to największy na świecie rynek dla elektrycznych samochodów, a Tesla postanowiła jeszcze bardziej obniżyć cenę Modelu 3. Wcześniej pisałem, że będzie to 355 800 yuanów, ale ostatecznie za podstawowy model trzeba zapłacić 323 800 yuanów (~176 600 PLN), a po dopłatach cena może spaść nawet poniżej 300 000 yuanów, czyli 164 000 PLN. W takiej cenie Tesla Model 3 cieszyłaby się sporym zainteresowaniem również w Polsce. W Chinach amerykańska firma nie ma za bardzo wyboru, bo lokalna konkurencja też ma całkiem atrakcyjną ofertę.

Wzrost sprzedaży o 50% w ciągu roku

W całym 2019 roku Tesla sprzedała rekordowe 367 500 pojazdów, to wzrost o 50% w stosunku do roku poprzedniego, gdy na rynek trafiło 245 240 samochodów z charakterystycznym logo. Nie wiadomo jeszcze jak przełoży się to na wyniki finansowe za 4. kwartał, ale wygląda na to, że inwestorzy są więcej niż zadowoleni. Tylko dzisiaj kurs akcji rośnie o ponad 3% i przebił wartość 440 USD, która oznacza kapitalizację całej spółki na poziomie 80 mld USD. Warto przy tym dodać, że na koniec września kurs akcji oscylował w okolicach 240 USD, więc w ciągu 3 miesięcy wzrósł o ponad 80%.

Fabryka w Chinach powinna wkrótce osiągnąć wydajność na poziomie 3000 sztuk samochodów produkowanych w ciągu tygodnia. Oznacza to, że w 1. kwartale 2020 roku Tesla może wyprodukować nawet ponad 140 000 pojazdów i zapewne podobną ich liczbę dostarczyć do swoich klientów. Byłby to też kolejny, bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży, bo o ponad 30% względem poprzedniego kwartału. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w tym roku bez problemu uda się przekroczyć produkcję rzędu 500 000 sztuk. Pytanie tylko, czy znajdą się chętni do zakupu :-)

