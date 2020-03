Elon Musk pochwalił się wczoraj, że z taśmy produkcyjnej zjechała właśnie milionowa Tesla. Co ciekawe był to czerwony Model Y, który oficjalnie jeszcze nie trafił do sprzedaży. Ten milion wyprodukowanych aut ma nie tylko symboliczne znaczenie.

Milion samochodów elektrycznych

Tesla jako jedna z pierwszych firm dostrzegła potencjał samochodów elektrycznych już kilka dobrych lat temu, ale początki wcale nie były różowe. Tesla Roadster był bardziej ciekawostką i testem możliwości. Dopiero Model S okazał się większym sukcesem komercyjnym, choć z racji swojej ceny nie sprzedawał się na masową skalę. W ostatnich latach spółka jednak zaczyna pokazywać, że jest w stanie szybko się rozwijać i wprowadzać kolejne modele na rynek. I to właśnie za ich sprawą udało się wreszcie przekroczyć barierę miliona wyprodukowanych samochodów. Milionowy egzemplarz to czerwona Tesla Model Y. Dostawy mniejszego crossovera powinny się rozpocząć już za kilka dni, a Wall Street Journal ocenia, że popyt na ten model może przekroczyć nawet zainteresowanie jakim cieszy się Model 3.

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Tesla przejmuje pałeczkę lidera

Ten milion wyprodukowanych samochodów ma znacznie większe znaczenie niż tylko symboliczne. Do 2016 roku Tesla była liderem rynku EV, ale później pałeczkę pierwszeństwa przejęła chińska firma BYD, której zalicza się również hybrydy typu plugin (PHEV). Wygląda jednak na to, że lider rynku EV zmieni się na początku 2020 roku i pałeczka pierwszeństwa ponownie wróci do Tesli. Wiele wskazuje też na to, że najbliższym czasie się to nie zmieni. Obecnie moce produkcyjne fabryki w Freemont szacowane są na około 500 000 samochodów rocznie. W Szanghaju w tym roku ma ich powstać około 150 000, ale do końca przyszłego roku wartość ta powinna wzrosnąć do 250 000 samochodów rocznie. Tym bardziej, że rozpocznie się tam też produkcja Modelu Y.

Można zatem bezpiecznie założyć, że w 2020 roku Tesla wprowadzi na rynek ponad 600 000 samochodów elektrycznych. Europejscy producenci są jeszcze daleko w tyle, Volkswagen póki co nie może nawet poradzić sobie z produkcją 30 000 sztuk modeli ID.3. Inne firmy wcale nie radzą sobie lepiej…