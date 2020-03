Wszystko co warto wiedzieć o Tesli Model Y, już rozpoczęto dostawy

Tesla Model Y – wymiary i wielkość przestrzeni bagażowej

Model Y został zapowiedziany ponad rok temu, ale co nieco zaskakujące do tej pory nie znaliśmy nawet jego dokładnych wymiarów. Można je było szacować tylko nad podstawie wielkości Modelu 3, który współdzieli z Y podobno około 75% części. Teraz jednak pojawiła się pełna instrukcja obsługi więc zagadka została rozwiązania. Okazuje się, że crossover od Tesli jest całkiem sporym samochodem. Nadwozie ma nieco ponad 475 cm długości, rozstaw osi wynoszący 289 cm oraz aż 192 cm szerokości (bez lusterek). Oznacza to, że wewnątrz kabiny powinno być bardzo przestronnie, a patrząc na pierwsze zdjęcia, faktycznie tak jest. Prześwit to natomiast 16,7 cm, a całkowita wysokość to 162 cm.

Niestety Tesla nadal nie podała wielkości bagażnika. Cała przestrzeń bagażowa może mieć nawet 1900 litrów, ale jak rozumiem to dopiero po złożeniu siedzeń. Przy rozłożonej tylnej kanapie (która dzieli się w proporcjach 40:20:40) bagażnik nadal jest całkiem spory i ma podwójną podłogę, ale trudno powiedzieć jaka to pojemność. Co jeszcze dziwniejsze brakuje jakiegokolwiek zabezpieczenia ładunku. Tak, w Modelu Y nie ma nawet rolety, która oddzielałaby kabinę od przestrzeni bagażowej. Wydaje mi się, że to spore niedopatrzenie. Warto też przy tym dodać, że tylna klapa podnoszona jest elektrycznie i można to zrobić na kilka sposobów, ale niestety brakuje mechanizmu automatycznego, który pozwoliłby podnieść klapę bezdotykowo (czyt. machnąć nogą pod zderzakiem).