Tesla nie pozwoli zostawić dziecka w nagrzanym samochodzie, co jest świetną wiadomością

Przyszłe samochody Tesli prawdopodobnie będą wyposażone w czujniki, które zapewnią, że żadne dziecko nie zostanie przypadkowo zostawione w nagrzanym samochodzie. Możemy zakładać, że podobnie zareaguje na na przykład na psa. Producent samochodów zwrócił się z prośbą do FCG (Federalnej Komisji Łączności) o wydanie pozwolenia na wprowadzenie na rynek interaktywnego czujnika ruchu krótkiego zasięgu. Decyzja dotycząca nowego typu radaru zapadnie do 21 września.

Tesla wykryje dziecko pozostawione w gorącym samochodzie

Z informacji podanych przez National Highway Traffic Safety Administrator wynika, że w 2019 roku w nagrzanych samochodach zginęło ponad 50 dzieci. To zdecydowanie zbyt duża liczba i z pewnością pozostanie zbyt dużą póki nie spadnie do 0. Radar, który chce do swoich samochodów wprowadzić Tesla, bazuje na czterech nadajnikach i trzech odbiornikach operujących na falach milimetrowych. Dla tego radaru dziecięce kocyki i podobne cienkie materiały nie będą przeszkodzą, bez problemu będzie w stanie „zauważyć” wszystko, co jest nimi przykryte. Radar będzie też w stanie odróżnić żywą istotę od zwykłych obiektów, ponieważ może wykrywać wzorce oddechowe i tętno, w przeciwieństwie do czujników opierających się o badanie wagi.

Radar potrafi również połączyć się z systemem poduszek powietrznych, w lepszy sposób dostosowując je do rozmiarów pasażera. Potencjalnie mógłby również skuteczniej przypominać o zapinaniu pasów, ponieważ odróżniałby, co znajduje się na siedzeniu. Technologia ta, mimo że skupia się na wnętrzu pojazdu, jest w stanie skanować również przestrzeń na odległość ok. 1,80 metra. Funkcja ta mogłaby ulepszyć systemy zapobiegania kradzieży.

Wszystkie rozwiązania, które zapewniają większe bezpieczeństwo zarówno kierowcom jak i pasażerom są oczywiście bardzo istotne. Wszyscy chcemy czuć się na drogach bezpieczni. Póki jednak nasze samochody nie mają technologii, która pojawi się w Tesli, pamiętajmy o zdrowym rozsądku. Pozostawienie jakiejkolwiek żywej istoty w rozgrzanym samochodzie bez możliwości wyjścia jest niedopuszczalne. Pamiętajmy o naszych podopiecznych i zwracajmy uwagę na samochody stojące np. na parkingach przed centrami handlowymi, aby w razie czego być w stanie pomóc uwięzionej osobie lub zwierzęciu.