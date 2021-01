Blisko 3 miliony elektryków w całym 2020 roku

Nie mamy jeszcze statystyk za grudzień 2020 roku, ale biorąc pod uwagę, że do listopada sprzedaż aut z wtyczką elektryczną przekroczyła 2 544 000 samochodów, a w samym listopadzie było to ponad 414 000, to wiele wskazuje na to, że w całym roku będzie to blisko 3 miliony pojazdów (BEV i PHEV). Będzie to zdecydowanie najlepszy rok dla elektryków w historii, w związku z ogólnym spadkiem sprzedaży, auta elektryczne mogą mieć udział w rynku na poziomie 3,8%. Trzeba jednak dodać, że auta w pełni elektryczne mają udział na poziomie 2,6%, a hybrydy typu PHEV – 1,2%.

Wśród marek zdecydowanym liderem jest Tesla, która wyprzedza… Volkswagena. Jeśli jednak myślicie, że to ID.3 okazał się takim sukcesem to jesteście w błędzie. Do listopada sprzedaż tego modelu wyniosła nieco ponad 28 tys. sztuk, a lepszy wynik osiągnął chociażby Passat GTE (hybryda typu PHEV), który sprzedał się w liczbie blisko 40 tys. sztuk. Trzecie miejsce należy do chińskiej marki BYD, a dalej mamy BMW i kolejnego chińskiego producenta – SAIC-GM-Wuling.