Tesla Cybertruck z panelami słonecznymi

Montaż paneli słonecznych na samochodzie to nie jest nowy pomysł, takie rozwiązanie testowała nawet Toyota, ale prawda jest taka, że trudno w ich przypadku liczyć na wielki zysk powiększający znacząco zasięg. Tesla początkowo wyszła z takiego samego założenia, ale najnowszy wniosek patentowy pokazuje, że plany się zmieniły. W Cybertrucku opcjonalnie dostępna będzie roleta bagażnika z wbudowanymi panelami słonecznymi, które mają być w stanie zapewnić energię na przejechanie około 24 km w ciągu dnia. Zakładając zużycie na poziomie 25 kWh na 100 km, to oznacza około 6 kWh dziennie. Niby niewiele, ale w razie wycieczki w nieznane gdzie Cybertruck miałby posłużyć za kampera to zawsze coś.

Tym bardziej, że jak wskazują inne wnioski patentowe, zestaw akcesoriów będzie bardzo bogaty i obejmuje właśnie między innymi kuchnię polową czy namiot pozwalający przerobić „pakę” na wygodne łóżko. To tylko jedno z rozwiązań, które można znaleźć w dokumencie liczącym ponad 50 stron opisującym możliwości Cybertrucka i jego systemu sterującego. Jako ciekawostkę można dodać, że jednym z autorów patentu jest Polak – Paweł Pietryka, który pracował w przeszłości również dla Apple, a w Tesli spędził ponad 4 lata. Poza tym Tesla już wcześniej potwierdziła elektrycznego łazika ATV, którego pokazano podczas premiery samochodu, a teraz w dokumencie dodała dedykowaną przyczepę, która podobnie jak sam samochód wyposażona będzie w pakiet kamer i technologii ułatwiających prowadzenie takiego zestawu. Według tego dokumentu Cybertruck będzie w stanie ciągnąć przyczepę o masie przekraczającej 9 ton co wydaje się… niewiarygodne.

Zasięg Cybertrucka to nawet 1000 km?

Jakby tego było mało na grafikach pojawia się też potencjalny zasięg samochodu, czyli 610 mil, co oznacza około 980 km. Tesla do tej pory nie podała ostatecznych danych pomiarowych, ale wspominała, że topowa wersja może być w stanie przejechać ponad 500 mil. Ponad 600 brzmi jeszcze ciekawiej, szczególnie na tle konkurencji. Ford F-150 Lightning ma być w stanie przejechać nieco ponad 300 mil przy bateriach szacowanych na 170-180 kWh. Co ciekawe firma podaje jednak zasięg przy obciążeniu na poziomie 1000 funtów (~450 kg), więc dane pomiarowe EPA mogę być nieco lepsze. 600 mil w Cybertrucku wydaje się mało prawdopodobne, ale z Teslą nigdy nie można być niczego pewnym, również tego, że te 610 mil to przypadkowa liczba wpisana w grafikę.

W dokumencie wspomniane jest też zastosowanie wytrzymałego szkła, podobnego do Gorilla Glass, które znamy z naszych smartfonów. Szyby w Cybertrucku mają składać się z trzech klejonych warstw i wytrzymywać większe siły niż standardowa szyba. Wszyscy pamiętamy, że nie do końca udało się to pokazać podczas prezentacji, gdy stalowa kula rozbiła okno, ale wygląda na to, że Tesla nie porzuciła tego pomysłu.

Produkcyjna wersja Cybertrucka zapowiada się zatem bardzo ciekawie i chyba tego samego zdania są klienci. Według ostatnich plotek Tesla ma już ponad milion zamówień na ten model.