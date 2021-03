Tesla może być wykorzystana do szpiegowania? Tak uważają Chińczycy

Oczywiście, Elon Musk zapewnia, że wszystkie systemy, jakie znajdują się w Teslach są zgodne z chińską polityką, a gdyby Tesle faktycznie były używane do śledzenia w Chinach czy jakimkolwiek innym kraju, to firma bardzo szybko została by zamknięta. Jednak, jak wspomniałem wcześniej, dziś zarzuty o szpiegostwo nie muszą być podparte solidnymi dowodami i w dużej części stanowią wygodną wymówkę do prowadzenia politycznej wojny handlowej. Jest mała szansa, że samochody Tesli rzeczywiście są wykorzystywane do szpiegowania, ale z drugiej strony, stanowią bardzo medialny temat i zakazanie ich w kluczowych miejscach może być wstępem do całkowitego bana i zablokowania dla marki dużego rynku zbytu jakim są Chiny.

