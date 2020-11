Ostatni z większych operatorów kablowych ma w swojej ofercie internet stacjonarny z limitem 300 MB/s za 59,00 zł, czyli na razie najdrożej. Brakuje tu w zestawie routera WiFi, a opłata aktywacyjna wynosi 19 zł.

Internet stacjonarny w Orange

Decydując się teraz na Orange Światłowód musimy się liczyć z miesięcznym kosztem na poziomie 59,98 zł (dla mieszkańców Warszawy 10 zł taniej). W zestawie mamy modem FunBox 3.0, a za smart WiFi obowiązuje dopłata 9,99 zł miesięcznie.

Internet stacjonarny w T-Mobile

Nieco taniej zamówimy teraz internet stacjonarny z limitem do 300 Mb/s w T-Mobile, bo za 59,00 zł, do tego przez 3 miesiące opłata ta obniżona została do 1 zł.