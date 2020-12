Jak ja zazdroszczę zwolennikom teorii spiskowych…

Nikt z nas nie posiada wszystkich informacji o świecie. Ba, nawet, jeżeli zawęzimy obszar zainteresowania do jednej konkretnej dziedziny życia, to także wątpię, by znalazł się człowiek, który wie o danym wycinku rzeczywistości absolutnie wszystko. A jednak, pomimo tego, że nie jesteśmy w stanie objąć naszym umysłem otaczającego świata, to z powodzeniem udaje nam się w nim funkcjonować. Ludzie mają bowiem naturalną skłonność do tłumaczenia sobie tego, czego nie rozumieją. Od zarania dziejów wiele rzeczy tłumaczono sobie boską ingerencją (od echa po choroby), bądź też przypisywano zwykłym czynnościom nadludzką moc sprawczą. Wydawać by się mogło, że w miarę postępu nauki pozostawało nam coraz mniej luk do wypełnienia. Jednak wraz z postępem rosło skomplikowanie świata i jestem w stanie stwierdzić, że dziś wcale nie mamy o wiele mniej owych luk do wypełnienia niż kiedyś. I tak jak nasi przodkowie, staramy się jakoś sobie ten świat uporządkować. I nie ma w tym nic złego, jeżeli tylko nasz sposób wyjaśniania pewnych zjawisk nie szkodzi innym.

Współczesne teorie spiskowe, czyli nieświadomość vs. opary absurdu

Temat teorii spiskowych i tzw. „foliarstwa” został na Antywebie poruszony wielokrotnie. Niestety bowiem te teorie, które służą ludziom do wyjaśniania sobie tego, co dzieje się aktualnie na świecie są jednymi z tych, które poważnie szkodzą otaczającemu społeczeństwu. Mieliśmy więc już przykład palenia masztów 5G, czy publiczne zapewnianie, że coś takiego jak COVID nie istnieje. Jeżeli chodzi o Covid, to polecam przeczytać też mocny wpis Kamila na temat neociemnoty i mega merytoryczny tekst Dawida rozprawiający się kompleksowo ze wszystkimi faktami i mitami na temat tej choroby. Jednak co byśmy nie napisali, bitwa pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami teorii spiskowych trwa w najlepsze. Z jednej strony mamy osoby, które (nie bójmy się tego słowa) potrafią naprawdę odlecieć ze swoimi wyjaśnieniami. Bill Gates wkładający mikrochipy do szczepionek czy chemtrailsy, w których składzie brakuje już tylko zabawek z kinder niespodzianek to pomysły, które nie przeszły by nawet u Foxa Muldera. Z drugiej jednak strony – należy przyznać, że zwolennicy teorii nie raz, nie dwa bazują na dosyć ciekawych faktach, jak to, że w niektórych rejonach świata po pojawieniu się koronawirusa nagle ludzie przestali chorować na zwykłą grypę, co daje podejrzenie by sądzić, że jakaś część tamtejszych przypadków COVID-19 została błędnie zaklasyfikowana.