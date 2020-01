O planach zastąpienia standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na DVB-T2 informowaliśmy Was na początku lipca 2019 roku. Dziś już wiadomo, że nastąpi to do 30 czerwca 2022 roku. A więc mamy dwa i pół roku, dlatego warto mieć to na uwadze przy zakupie nowych telewizorów.

W zasadzie wszystkie telewizory produkowane od 2018 roku są zgodne z nowym standardem DVB-T2, co dowodzi lista telewizorów, którą udostępnił Samsung na swoich stronach. Niemniej możecie trafić jeszcze na „czyszczenie magazynów” producentów czy dystrybutorów, którzy będą chcieli się pozbyć balastu, więc warto mieć to na uwadze i zapoznać się z obowiązującą specyfikacją nowego standardu.

Pełną specyfikację telewizorów, które spełniają wszystkie wymogi nowego standardu, nie tylko te dotyczące obrazu, ale i dźwięku (standard dźwięku, który ma być wdrożony w Polsce to AC-4, a ten nie wszystkie telewizory obsługują z uwagi, że stosowany zaczął być na szeroką skalę dopiero od 2018 roku), znajdziecie w artykule na stronach UKE – Kupując telewizor, sprawdź jego parametry.

Myślę, że i producenci telewizorów w najbliższym czasie do momentu wdrożenia zmiany standardu będą posługiwać się w swojej komunikacji z klientami tymi argumentami. Tak jak to czyni teraz Samsung, udostępniając listę swoich telewizorów spełniających, przynajmniej te niezbędne wymagania do odbioru telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2.