Telewizor do grania – co trzeba wiedzieć, by dobrze wybrać?

Dlaczego HDR jest tak ważny?

Podczas grania niezwykle istotne są też wrażenia wizualne. I to nie tylko dla pojedynczego gracza, ale także dla innych osób biorących udział w rozgrywce czy widzów. Tutaj do akcji wkracza HDR w dwóch formatach: Dolby Vision oraz HDR10. Dzięki niemu obraz staje się bliższy temu, co widzimy na żywo, ze względu na bardziej naturalne nasycenie barwami oraz zwiększoną rozpiętość tonalną. Oznacza ona, że te naprawdę ciemne (czarne) elementy graficzne będą rzeczywiście takie, jak wymarzyli sobie twórcy, zaś te najjaśniejsze nie będą przepalone (tracąc ostrość i wyrazistość), lecz odpowiednio stonowane. Wspierające obydwa formaty HDR telewizory OLED od LG posiadają organiczną matrycę z nieskończonym kontrastem i zauważenie przeciwnika ubranego w ciemny strój i kryjącego się w pozbawionych świateł częściach mapy nie będzie niemożliwe.

Dedykowany tryb i sztuczna inteligencja w służbie graczom

Warto też pamiętać o dedykowanym trybie Gra, który dzięki specjalnym ustawieniom natywnym i poszerzonym możliwościom kalibracji pozwala na dostosowanie ustawień obrazu do wymagań najbardziej zaawansowanych graczy. Nie bez znaczenia są też algorytmy i sztuczna inteligencja w telewizorach LG z webOS, które analizują obraz jeszcze przed tym, gdy ujrzymy go na ekranie i odpowiednio go dostosują, by prezentował się jak najlepiej. To wszystko dzieje się bez naszego udziału, w sposób całkowicie automatyczny, więc nie musimy się niczym martwić i przejmować. Wystarczy grać.

Szerokie kąty widzenia to rozrywka dla wszystkich

A jeśli w rozgrywce będzie brało udział więcej graczy lub nasze zmagania będą chcieli śledzić inni? Kluczową rolę odgrywają wtedy kąty widzenia wyświetlacza. Te w telewizorach OLED od LG oferują aż 178 stopniowy kąt widzenia, co oznacza, że znajdujący się w tym samym pomieszczeniu widzowie lub inni gracze będą widzieć dokładnie to samo, co znajdująca się na wprost ekranu osoba. Ta cecha w przypadku rozgrywki na konsoli jest niezwykle istotna, bo wiele gier oferuje tryby multiplayer, także w wersji rozszerzonej z użyciem dodatkowych urządzeń i ekranów, jak smartfony czy tablety. Wtedy przed telewizorem może zgromadzić się kilka osób, by komfortowo brać udział w rozgrywce widząc wszystko na ekranie.

Materiał przygotowany we współpracy z marką LG