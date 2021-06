Telewizor 4K na Euro do 2000 zł? Toshiba, Hitachi i JVC mają kilka solidnych propozycji

Piłka nożna w 4K wygląda znacznie lepiej!

Już za kilka dni startuje Euro 2020 — jeżeli od dawna rozważaliście wymianę telewizora, to prawdopodobnie lepsza okazja szybko się nie powtórzy. Planujecie je śledzić? Zatem warto zadbać o to, by oglądać wszystkie sportowe potyczki na możliwie jak najlepszym sprzęcie. Warto pamiętać, że transmisje na TVP będą oferować rozdzielczość 4K, a ponadto dostępne będą aż z sześcioma ścieżkami dźwiękowymi do wyboru. To dobra okazja, jeżeli wasz telewizor ma już swoje lata, to warto pomyśleć o zmianie!

Duży, nowy, ekran o wysokiej rozdzielczości to dopiero początek. Dzięki HDR (w przypadku TVP wszystkie mecze będą emitowane w standardzie Dolby Vision – obsługiwanym przez proponowane niżej telewizory) widzowie będą mogli cieszyć się fenomenalną jasnością i kontrastem; zaawansowane tryby telewizora zaś zadbają o żywe i naturalne barwy. Poza doskonałą jakością obrazu, warto pamiętać o dźwięku — to w nim często są emocje towarzyszące sportowym zmaganiom. Nie tylko kibiców, ale także i komentatorów. Tutaj mowa o wysokiej klasy głośnikach oraz wsparcie dla standardu Dolby Audio, który zadba o najwyższą jakość doznań w tym zakresie.

Ponadto wszystkie poniższe modele są kompatybilne z najnowszym standardem DVB-T2. Trudno też przejść obojętnie obok nowoczesnych funkcji poprawy jakości obrazu. Dzięki cyfrowej redukcji szumów, inteligentnemu skalowaniu obrazu oraz funkcji micro dimming wszystko co będziemy oglądać na telewizorze będzie doskonałej jakości!

Jeżeli z różnych powodów przegapicie jakiś mecz, to… nie przejmujcie się. System Google Android TV to zaawansowane oprogramowanie, które oferuje cały zestaw aplikacji sportowych pobieranych bezpośrednio ze Sklepu Google Play. Pozwolą one nie tylko na łatwy dostęp do wnikliwych analiz wszystkich odbywających się spotkań, ale także na ekspresowe sprawdzenie wyników meczów. Ponadto cały czas do naszej dyspozycji mamy Asystenta Google, który w mig odpowie na nasze pytania. A co ważne – można się z nim komunikować także po polsku!

Telewizory 4K do 2000 złotych – Hitachi, Toshiba i JVC mają tu dużo do powiedzenia i niezłe promocje na Mistrzostwa

Hitachi 50HAK5750. Cena: 1799 złotych w sklepie EURO RTV AGD

Pierwszym w zestawieniu jest 50-calowy model Hitachi 50HAK5750. Oferuje szybki czas reakcji (9ms), łatwą obsługę, dostęp do całego zestawu 5000 aplikacji w sklepie Play — a wszystko to wyjątkowo proste w obsłudze. 50-calowa matryca zaklęta jest w minimalistycznej obudowie, która wpasuje się w każde wnętrze. Jasność na poziomie 350 cd/m2 pozwoli cieszyć się wysokiej jakości obrazem niezależnie od warunków oświetleniowych — to także ona odpowiedzialna jest za porządny obraz i widoczny efekt HDR w 4K!

JVC LT- 50VA3000. Cena: 1699 złotych w sklepie Media Expert

Propozycja od JVC dostępna jest w aż w trzech wariantach wielkości — powyżej uwzględniłem tę najpopularniejszą, 50-calową — ale urządzenie dostępne jest także w wersji 43″ za 1399 złote oraz 55″ za 1899 zł. Android TV od JVC także zachwyca minimalistycznym wyglądem — napędza go czterordzeniowy procesor dbający o to, aby menu działało sprawnie i bez jakichkolwiek zacięć w grze. Telewizor posiada cztery złącza HDMI i dwa porty USB. Podobnie jak model Hitachi 50HAK5750, tutaj również możemy liczyć na wysoką jasność ekranu – 350 cd/m2 co doskonale sprawdzi się w słoneczne dni oraz HDR 10, który wzbogaci jeszcze bardziej doznania widzów

Toshiba 55UA2063DG. Cena: 1899 złotych w sklepie EURO RTV AGD

Propozycja od Toshiby to 55-calowy telewizor Android TV z podświetleniem matrycy Direct LED. Tym razem producent oferuje czas reakcji matrycy na poziomie 8 ms, co jest wynikiem fenomenalnym i myślę, że docenią go wszyscy — a najbardziej zapaleni gracze, którzy wiedzą jakie to istotne. Podobnie jak i inne modele — ten również oferuje pełną obsługę rozmaitych plików multimedialnych, dostęp do sklepu Play z 5000 aplikacjami oraz ekran o jasności 350 cd/m2.

Toshiba 50UA4B63DG. Cena: 1799 złotych w sklepie NeoNet

Podobnie jak w przypadku propozycji od JVC, ten model również można nabyć w kilku wariantach, oba poniżej 2000 złotych. Wyżej wspominam o cenie 50-calowego modelu, ale za 1549 złotych w sklepie NeoNet można wyposażyć się w nieco mniejszy — mierzący 43″ model — warto też mieć na uwadze, że jest on kilkaset złotych tańszy i zapłacimy za niego 1549 złotych. Propozycja Toshiby z Android TV, podobnie jak i wszystkie powyższe modele, oferuje ekran o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli) ze wsparciem technologii HDR (także Dolby Vision) i odświeżaniem 50 Hz. Urządzenie posiada cztery złącza HDMI oraz dwa porty USB. Smukłe ramki i minimalistyczny design sprawiają, że idealnie wpasuje się on w każde wnętrze: zarówno klasyczne, jak i nowoczesne!