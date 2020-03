Koniec z chodzeniem do przychodni, powitajcie się ze smartbandami

Telemedycyna to stosunkowo młoda gałąź nowych technologii, który bardzo dynamicznie zyskuje na znaczeniu. Jak odmienia nasze życie?

Zautomatyzowana troska o zdrowie

Świat dookoła nas nieprzerwanie się zmienia. W ostatnim czasie szczególnie widoczne staje się to, jak skutecznie możemy wykorzystać algorytmy uczenia maszynowego oraz jakiekolwiek inne rozwiązania technologiczne do ułatwiania życia i optymalizacji niezliczonych procesów, Owszem, sporo osób wieści tu o problemach z zatrudnieniem dla wielu osób, jednak mamy tu do czynienia z analogiczną sytuacją, jak w czasach kiedy pojawiały się pierwsze maszyny w fabrykach, zastępujące ludzi.

Ogromny potencjał dostrzec możemy obecnie w całej branży medycznej. Szczególnie teraz to gorący temat, zważywszy na obecność koronawirusa, o którym napisali już chyba wszyscy. Cały sektor związany z ochroną zdrowia zdaje się być największym beneficjentem postępującej automatyzacji oraz cyfryzacji życia. Świetnie to widać po wykorzystaniu uczenia maszynowego do analizy zdjęć medycznych czy też w systemach wspierających decyzje diagnostyczne. Na dobrą sprawę mówimy tu o ogromnym przełomie pomagającym w ratowaniu zdrowia wielu osób.

Mówiąc o wsparciu lekarzy, nie da się zapomnieć o dedykowanych rozwiązaniach dla samych pacjentów. Przede wszystkim chodzi tu o dedykowany Internet Rzeczy, który pozwala na podstawową diagnostykę i zapewni informację, czy wszystko jest w porządku, czy też zalecana jest wizyta u konkretnego specjalisty. W ten sposób można wymiernie skrócić kolejki do lekarzy pierwszego kontaktu, a i sami pacjenci będą mogli szybciej sprawdzić, czy nie mają żadnych problemów zdrowotnych.

Ta rewolucja już się dzieje

Jednocześnie nie sposób zapomnieć tu o tym, że w telemedycynie ogromny potencjał widzą firmy ubezpieczeniowe. Dokładne dane diagnostyczne i historyczne informacje na temat przebiegu chorób mogą posłużyć do obliczenia odpowiedniej składki za ubezpieczenie zdrowotne. Niewątpliwie będzie to opłacalne dla sektora ubezpieczeniowego, co innego w przypadku ich klientów. Dodając do tego dostępne dane z różnych wearables, jak smartwatche czy smartbandy, monitorujące aktywność fizyczną, otrzymujemy fascynującą wizję przyszłości.

Zobaczymy zresztą, czy publiczna służba zdrowia zdecyduje się wykorzystać ogromny potencjał danych. Myślę, że może to być rozsądny krok w stronę automatyzacji analizy badań i podejmowania stosownych kolejnych kroków. Jednocześnie analiza zgromadzonych informacji może posłużyć jako wartościowe źródło do opracowywania jakichkolwiek kampanii informacyjnych.

Na koniec pozostaje wspomnieć o temacie cyberbezpieczeństwa. Cóż, w tym obszarze zostało jeszcze sporo do zrobienia i niestety nikt nie opracował kompletnego rozwiązania. W 2017 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków poinformowała, że implanty pewnej firmy mogą zostać zhakowane, ponieważ miały błąd oprogramowania w nadajniku wysyłającym dane. Wśród tych produktów były między innymi defibrylatory czy rozrusznik serca, pozwalające na monitorowanie stanu pacjenta i zapobieganie atakom serca. Wykryte zagrożenie pozwalało na sterowanie implantem: można było zdalnie zmieniać parametry jego pracy. Na szczęście żaden z pacjentów nie został poszkodowany. Takie historie mogą się jednak powtarzać.

Jak widzicie przyszłość telemedycyny?