Telegram zapowiada reklamy i płatne opcje: co to oznacza dla użytkowników komunikatora?

Drugą z zapowiedzianych nowości jest wdrożenie reklam do komunikatora. Brzmi niepokojąco, ale twórca komunikatora wyraźnie akcentuje że wszystkie funkcje komunikatora związane z czatem pozostaną bez reklam. Te mają trafić przede wszystkim do społecznościowego aspektu platformy. Tych grup zrzeszających tysiące użytkowników, na której pisać może jedna osoba — i pomiędzy tamtejszymi postami mają pojawiać się reklamy. Autorska platforma respektująca prywatność. Durov zaznacza też, że skoro oni jako twórcy platformy zaczną zarabiać — to chcą umożliwić także monetyzację takich kanałów ich autorom. Ponadto pojawiły się już informacje o naklejkach premium (tak przecież popularnych i zarabiających krocie m.in. na japońskim komunikatorze LINE). A pewnie z czasem ścieżek by monetyzować biznes znajdzie się jeszcze więcej.

Jestem trochę zaintrygowany, a trochę… zaniepokojony. Obawiam się, że za kilka tygodni mój ulubiony komunikator zmieni się nie do poznania. No cóż, może okaże się to odpowiednią motywacją by zamienić Telegram na Signal.