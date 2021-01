Przenosisz się na Telegram? Będziesz mógł zabrać swoje konwersacje ze sobą

Komunikatory takie jak Telegram czy Signal zyskują ostatnio sporo uwagi. Wszystko przez niby niepozorną, ale istotną zmianę zapowiadaną przez WhatsUppa. Spowodowało to, że oba wspomniane komunikatory zyskują nowych użytkowników szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Nie dziwi więc fakt, że twórcy tych aplikacji starają się teraz wypuszczać do nich jak najwięcej nowych funkcji, by zatrzymać przychodzące osoby i pokazać, że komunikatory są oni wartą używania alternatywą. Jedną z takich nowości wypuścił niedawno Telegram i trzeba przyznać, że jest to funkcja, której ze świecą szukać wśród innych komunikatorów.

Telegram testuje przenoszenie konwersacji z innych aplikacji

Niedawno na iOS zadebiutowała aktualizacja Telegrama w wersji 7.4. W liście zmian zawierała ona bardzo istotny wpis, który sugerował, że możliwe jest bezproblemowe przeniesienie całych konwersacji z innych komunikatorów, takich jak WhatsApp, Line i KakaoTalk do Telegrama. Znamienne jest to, że już kilka chwil później pojawiła się wersja 7.4.1, która zawierała wszystkie funkcje 7.4, ale wpis o możliwości przeniesienia konwersacji został w niej usunięty. Jest więc jasne, że ta funkcja póki co jest dopiero w fazie testów i nie jest gotowa na debiut. Niemniej, osobom z 9to5Mac udało się zainstalować wersję 7.4 i sprawdzić to, jak działa ona w praktyce.