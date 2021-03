Telegram skopiował właśnie Clubhouse. Nowa wersja aplikacji już dostępna

Czaty głosowe w Telegramie doczekały się wielu nowych opcji

Najwyraźniej Telegram także chce popłynąć na fali popularności Clubhouse. Nowe opcje pozwalają administratorom zarówno publicznych grup, jak i ogromnych kanałów, prowadzić czaty (a może raczej audycje), których słuchać będą mogli wszyscy uczestnicy.

Aby rozpocząć czat głosowy, otwórz profil dowolnej grupy lub kanału, w których jesteś administratorem, naciśnij (⋮) lub (⋯) i wybierz Rozpocznij czat głosowy.

Ale firma poszła o krok dalej. Bo część rozmów pozwala mieć tylko „tu i teraz”, nic jednak nie stoi na przeszkodzie by administratorzy mogli inne… nagrywać. Dla wszystkich, którym nie udało się trafić na rozmowę w czasie rzeczywistym. No i właśnie — standardowo w rozmowie biorą udział tylko administratorzy (i osoby wyznaczone przez administratorów). Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by dołączyli do nich słuchacze — jednak admini będą musieli wyrazić na to zgodę, zaś sami użytkownicy wcześniej… poprosić o dostęp.

Administratorzy publicznych grup i kanałów mogą teraz tworzyć linki zaproszeń, które od razu otwierają czat głosowy. Można utworzyć oddzielne linki dla mówców i słuchaczy. W ten sposób nie będzie trzeba wyłączać wyciszenia swoich mówców, gdy dołączą, a oni mogą użyć innego linku, aby promować nadchodzący czat w swoich społecznościach.

Jak widać — twórcy komunikatora bez jakichkolwiek oporów skopiowali wszystko to, co wyróżnia Clubhouse. Zreszta nie oni pierwsi — kilka dni temu we wpisie Wszyscy mają swoje Stories i każdy będzie miał swój Clubhouse wspominałem, że kolejni gracze także już nad nim brakuje. Analogicznych funkcji można spodziewać się wkrótce na Twitterze, Discordzie i produktach Facebooka.