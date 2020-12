Najświeższy Telegram przynosi czaty głosowe zrobione jak należy

Telegram od lat pozostaje moim ulubionym komunikatorem. I choć mam nadzieję w najbliższej przyszłości przeskoczyć całkowicie na Signal, to jednak wygoda (i przekabacone na przesiadkę kontakty) cały czas tę chwilę skutecznie odwleka. Firma regularnie dba o sprytny rozwój platformy: dodając nowe elementy które cieszą, nie drażnią i nie irytują, jak ma to miejsce w przypadku Messengera. Jeżeli korzystacie z grup w komunikatorze i czekaliście na nowe opcje głosowe, to na pewno docenicie zmiany które wprowadzono w najświeższej aktualizacji!