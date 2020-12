Kolejna generacja telefonów zastąpi nam konsole?

Długie działanie w wysokich temperaturach nie jest zdrowe dla urządzenia

Niestety, ale wciąż duża część producentów ma spore problemy z kontrolowaniem temperatur w swoich telefonach. Flagowe procesory w jak najbardziej smukłych obudowach powodują, że throttling pojawia się praktycznie od razu, a telefon cały czas pracuje w wysokich temperaturach. Jeżeli ten problem nie zostanie rozwiązany, stosowaniu smartfonu jako urządzenia do grania może znacznie obniżyć żywotność nie tylko jego baterii, ale i całej konstrukcji.

Zadania telefonu są trochę inne

Nie wiem na ile jest to trafiony argument, ale myślę, że w moim przypadku mogłoby to być nieco irytujace. Wszystko dlatego, że nawet jeżeli gram w jakaś produkcję, używam telefonu do wielu różnych rzeczach. A to podejrzę recepturę na jakiś przedmiot, a to coś sprawdzę w internecie, a to ktoś zadzwoni czy napisze na Messnegerze, a to będę chciał wykonać jakąś akcję w aplikacji – chociażby zamówić pizze. W przypadku telefonu używanego jako konsola do wszystkich tych rzeczy musiałbym pauzować grę, rozłączać urządzenie z telewizorem, wykonywać akcje, a następnie parować z powrotem. Tak, wiem, detale, ale pod kątem wygody mogłoby to być dosyć uciążliwe.

Werdykt?

Finalnie jednak jestem zdania, że jako konsumenci dążymy do tego, by jak najmniejsza liczba urządzeń wykonywała jak najwięcej zadań. Tak jest po prostu wygodnie. Smartfony wykosiły z rynku aparaty, netbooki, odtwarzacze mp3, palmtopy i inne tego typu urządzenia. I o ile konsola przenośna Nintento ma się znakomicie, myślę, że kolektywnie można uznać, zę smartfony zdominowały także mobilne granie. Czy zdominują także stacjonarne? Myślę, że wraz z rozwojem prac chociażby nad architekturą ARM finalnie będą one do tego zdolne, chociaż wątpię, by stało się to w najbliższym roku. Jednakże Snapdragon 888 może być ważnym krokiem w tym kierunku.