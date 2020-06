Jeżeli jednak chcielibyśmy znaleźć telefon z klapką, którego można by było nazwać bez obaw „współczesnym”, to niestety, ale trafimy na zbiór pusty. Nie ma. Co jakiś czas wypływają tylko takie urządzenia jak Galaxy Folder 2, ale ani nie są one dostępne jakkolwiek blisko Europy, ani też nie cieszą się zbyt długim rynkowym życiem. Znowu – kwestia małego zainteresowania.

Co musiałby mieć mój wymarzony telefon z klapką?

Myśląc o tym temacie, zacząłem się zastanawiać, co musiałby mieć taki telefon, abym mógł go spokojnie używać na co dzień, a nie tylko jako sentymentalnego eksponatu na półce. Przede wszystkim – musiałby działać na Androidzie z dostępem do GSM, żadne KaiOS’y nie wchodzą w grę. Huawei dobitnie pokazał, że nawet najlepsze telefony są tak dobre, jak oprogramowanie na nie dostępne. Jeżeli tak, potrzebowałby procesora, który byłby w stanie płynnie uciągnąć ten system, wraz z podstawowymi aplikacjami. Nie musi być flagowy, bo o żadnym graniu nie ma mowy, ale to dobrze, bo ze mnie gracz mobilny jak ze ślimaka ryba. Jedna aplikacja byłaby dla mnie szczególnie istotna – ta banku. Tak, czip NFC byłby zdecydowanym must-have w takim urządzeniu i o ile mi wiadomo, nie ma jeszcze telefonu z klapką, który by go posiadał. Finalnie – ekran. W telefonach z klapką z Androidem najczęściej ma on wymiary pełnoprawnego smartfona, co sprawia, że po otwarciu trzymasz w ręce coś, na czym mogą lądować samoloty. Ja bym skłaniał się zdecydowanie w kierunku mniejszego wyświetlacza – smartfony takie jak Jelly 2 pokazały, że Android świetnie działa także na mniejszych ekranach.