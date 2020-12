Takie telefony chciałbym widzieć na rynku w przyszłym roku

Końcówka grudnia to nie tylko czas podsumowań i patrzenia na to, co przyniósł nam poprzedni rok, ale też – patrzenia w przyszłość i zastanawiania się, co czeka nas w kolejnych 365 dniach. Większość z nas zapewne chciałaby na dobre pożegnać pandemię, i jak najbardziej zgadzam się z tym, że to w przyszłym roku będzie celem nadrzędnym. Na szczęście jednak sama pandemia nie powstrzymała w dużym stopniu rozwoju branży smartfonów i miniony rok obfitował w wiele ciekawych i wyjątkowych urządzeń. Składane wyświetlacze, popularyzacja 5G czy wyjątkowe konstrukcje jak LG Wing stały się w tym roku rzeczywistością. Co czeka nas więc w kolejnym? Tego do końca nie wiadomo, ale nie widzę przeszkód, by stworzyć listę urządzeń, które chciałoby się zobaczyć w kolejnych 12 miesiącach. Ja szczególnie czekam na 5 typów telefonów, które bardzo chętnie widziałbym na sklepowych półkach.

Jakie telefony chciałby zobaczyć w 2021

Tani „składak”