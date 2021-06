Jeden człowiek w Polsce kupił smartfon za… 849 cebul

Jakiś czas temu w jednym z marketów jakiś Polak zważył robota sprzątającego jako cebulę i w taki sposób wynieść urządzenie ze sklepu. Oczywiście – akcja nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, ale była głośna na tyle, by sprawą zainteresował się dział marketingu x-komu. Firma postanowiła zrobić specjalną akcję, która miała nawiązywać do tej sytuacji. Zasady były proste – po ogłoszeniu promocji pierwszy użytkownik, który kliknął przy zakupie wariant „cebula deal”, mógł zapłacić za telefon właśnie z pomocą cebuli. Przelicznik był prosty – jedna cebula to jedna złotówka. 30 sekund po starcie promocji z oferty skorzystał jeden z mieszkańców Olsztyna.

Cebula deal, czyli realme 7 za 849 cebul

Na kanale x-komu pojawił się film relacjonujący transakcję. Widać na niej jak zwycięzca, pan Grzegorz, przywozi do salonu x-komu 7 piętnastokilogramowych worków pełnych cebul. Z jego kalkulacji wynikło, że (biorąc pod uwagę średnią wagę cebuli) tyle właśnie będzie potrzebne by znajdowało się tam 849 tych warzyw. Suma ta była potrzebna, ponieważ modelem, który wybrał pan Grzegorz było realme 7 (recenzję możecie przeczytać tutaj). Za 7 worków cebuli (i kilka dodatkowych cebul z marketu) zapłacił on około 180 zł, co oznaczało, że przecena względem wyjściowej wartości urządzenia wyniosła aż 75 proc.

Można w tym momencie zapytać – dlaczego nie wybrał on np. iPhone’a 12, czy Samsunga Galaxy S21, tylko średniopółkowego realme. No cóż, biorąc pod uwagę prostą matematykę, jeżeli chciałby przywieźć do sklepu nie 850, a 4 tysiące cebul, musiałby uzbroić się nie w 7, a w 33 worki cebul i jakoś przetransportować je do sklepu. Wykonalne, ale nie chciałbym być w skórze osoby, która by to wszystko liczyła. Jednak wybór Grzegorzowi i tak bardzo się opłacił, ponieważ realme tak ucieszyło się, że to właśnie ich urządzenie zostało wybrane, że gratisowo do zakupu dorzuciło jeszcze smartwach realme watch.

Jeżeli smartfon i smartwatch za ok. 180 zł zdecydowanie można nazwać najbardziej cebulowym zakupem ostatnich czasów.