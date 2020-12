Telefon – linijka? Telefon – drabina? Nie wiem, czy śmiać się, czy płakać

Plusem śledzenia nowości w świecie nowych technologii jest możliwość przyjrzenia się temu w którą stronę zmierza rynek i podejrzenia tego, jak świat gadżetów i urządzeń będzie wyglądał w kolejnych latach. Patrzenie na to, jak poszczególne urządzenia ewoluują od swoich konceptów do finalnej formy jest fascynujące i potrafi sporo powiedzieć o tym, jak wygląda proces ich projektowania i konstrukcji. Są też oczywiście minusy. Co jakiś czas natrafia się na projekt tak abstrakcyjny i niespotykany, że można zacząć się zastanawiać czy ktoś sobie z nas nie żartuje. I taki właśnie projekt niedawno zaproponowała firma Oppo.

Oppo z telefonem wielokrotnie składanym. Tylko po co?

Oppo zaczyna powoli wyrastać nam na firmę, która za kilka lat wywróci branżę telefonów do góry nogami. Wychodzi na to, że dział marketingu odkrył, jakie sygnały wysłać rynkowi, by ten zareagował w taki sposób, w jaki przedsiębiorstwo chce. Nie widzę innego sposobu, w jaki mając na koncie zero wypuszczonych do sprzedaży składanych urządzeń, uważa się, że to właśnie Oppo, a nie np. Motorola czy LG, będzie rywalizowało z Samsungiem na tym polu. Oczywiście największa w tym zasługa pokazanego Oppo X 2021, jednak od pokazania modelu do jego rynkowego sukcesu bardzo długa droga. Oppo zdaje się jednak kuć żelazo póki gorące, pokazując kolejny prototyp. Oto Oppo X Nendo.