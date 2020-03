Tego laptopa nie ładowałem cały weekend. Miały podbić rynek, a mało kto o nich pamięta

Żeby usprawiedliwić zakup Chromebooka, musimy na niego wydać (sporo) mniej, niż na tradycyjnego laptopa z Windowsem, o MacBookach nie wspominając. Magiczna bariera 1000 zł wydaje mi się do tej pory najlepszym pułapem cenowym, choć niewiele nowych laptopów zostaje tak wycenionych (szczególnie w Europie), dlatego w grę wchodzą zakupy sprzętu z drugiej ręki lub import. Dzieje się tak też dlatego, że Google oficjalnie nie prowadzi i nie wspiera sprzedaży na wielu rynkach na świecie, w tym w Polsce. A moim skromnym zdaniem to spory błąd, bo Chromebook byłby świetnym kompanem dla niedrogich smartfonów z Androidem, do których tak Polacy przywykli. Skoro im wystarczają, to i Chromebook stanąłby na wysokości zadania. Po prostu.

Weekend z Chromebookiem

Przed weekendem trafił do mnie jeden z nowszych modeli, czyli Acer Chromebook 714. Wizualnie prezentuje się naprawdę super, podobnie jak pod względem wykonania (aluminiowa obudowa, matowy i dotykowy ekran 1080p, wygodna klawiatura, spory touchpad). Jego specyfikacja, czyli procesor Intela i3 8. generacji i 8 GB RAM-u, to w zupełności wystarczające komponenty, by móc na nim spokojnie pracować (lub oglądać filmy) przez kilka godzin bez obaw o wydajność i dostępność zewnętrznego źródła zasilania.





I to właśnie ten argument sprawił, że jestem (ponownie) tak zachwycony Chromebookiem. Wskazany model nie pracował oczywiście bez przerw przez 48 godzin, ale przeczytanie kilkudziesięciu artykułów oraz obejrzenie kilku filmików na YouTube i kilku odcinków serialu na Netfliksie nie stanowiło dla niego problemu – gdy odłączyłem zasilacz w piątek popołudniu, to podłączyłem go z powrotem w niedzielę wieczorem. Naturalnie w ciągu tygodnia zapotrzebowanie jest zupełnie inne i komputer ładuję codziennie, ale robię to… tylko raz przez noc, by był gotowy na następny dzień. Deklarowane przez naklejkę na obudowie 12 godzin to lekka przesada, ale myślę, że 9-10 godzin przy średnim i zróżnicowanym obciążeniu nie będzie dla niego problemem, o czym przekonałem się wczoraj popołudniu pracując od 14 do 19 i zużywając zaledwie ok. 50% energii w akumulatorze.

Druga (kolejna) szansa dla Chromebooków

Na recenzję tego konkretnego modelu Chromebooka jeszcze przyjdzie czas, podobnie jak i na moje obszerne wrażenia z aktualnej wersji Chrome OS, która względem tego, co pisaliśmy o platformie kilka lat temu, przeszła nie lada metamorfozę. Te kilka akapitów powstało dlatego, że odniosłem wrażenie, iż Chromebooki spotkał niesprawiedliwy los. Komputery te zostały potraktowane nie fair przez Google, producentów i klientów, w tym mnie. Cały ten materiał napisałem na opisywanym powyżej Chromebooku, co zrobiłem z niekrytą przyjemnością. Chciałbym, żeby każdy dał im drugą szansę. Ja właśnie to robię.