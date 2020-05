Najciekawsze wykłady z konferencji TED o technologii i nas samych

Z wykładów w ramach konferencji TED można nauczyć się naprawdę wiele. Celem konferencji jest popularyzacja – jak głosi motto – „idei wartych propagowania”. Przeglądając nagrania z wykładów łatwo zauważyć, że organizatorzy nie starają się ograniczać nikogo pod względem tematyki. Nauka ma przecież bardzo wiele imion. Poniżej przedstawiamy subiektywne zestawienie wykładów, na które warto zwrócić uwagę. Warto poświęcić te kilkanaście minut, aby nauczyć się czegoś nowego. A wy macie jakieś swoje ulubione?

Halicyna – nowy antybiotyk odkryty przez sztuczną inteligencję to dopiero początek

10 things you didin’t know about orgasm – Mary Roach

Nawet zjawisko tak nam bliskie i cielesne potrafi kryć za sobą wiele tajemnic. Orgazm zdecydowanie się do nich zalicza. Oczywiście organizatorzy konferencji zaznaczają przy okazji, że wykład jest kierowany do osób pełnoletnich. Jeśli tylko interesuje was ludzka seksualność, śmiało dajcie szansę tej krótkiej lekcji. Historia o kobiecie, która doznawała orgazmu za każdym razem, gdy myła zęby, to tylko wstęp i początek do całości. Mary zdecydowanie potrafi zaskakiwać.

Can you really tell if a kid is lying? – Kang Lee

Dzieci potrafią być naprawdę cwane. Wielu rodziców przyznałoby, że bez problemy wykrywa kłamstwa maluchów. Ale czy aby na pewno? Kang Lee zbadał, co się dzieje z dziećmi pod względem fizjologicznym, gdy kłamią. Zaczynają niedługo po tym, jak zaczną mówić i naprawdę to potrafią. Lee zwraca jednak uwagę, że to nie powód do wstydu ani ogłoszenia rodzicielskiej porażki. Wręcz przeciwnie. Pierwsze kłamstwa dziecka to dobry znak. Dzięki technologiom wykrywania kłamstw być może pewnego dnia będziemy w stanie ujawniać najbardziej ukryte emocje.

How I built a jet suit – Richard Browning

Jedni dla rozrywki budują karmnik dla ptaków, inni kombinezony w stylu Iron Mana. Większość z nas marzyła kiedyś o lataniu. Browning postanowił to marzenie urzeczywistnić, popadając wręcz w obsesję. W tym wszystkim najważniejsza jest współpraca ciała, umysłu i samej technologii. Szalony wizjoner przedstawia swoim słuchaczom drogę do osiągnięcia swych celów. Wraz z nim śledzimy proces prób i błędów w tworzeniu wynalazku rodem ze snów.

Is our universe the only universe? – Brian Greene

Wykład wprawdzie ma już swoje lata, ale to wcale nie sprawia, że stał się mniej ciekawy. Można nawet powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Wciąż przecież poszerzamy wiedzę o kosmosie, nie mogąc wyjść z podziwu, jaki jest wspaniały. Greene w tym wykładzie pokazuje nam, w jaki sposób pytania bez odpowiedzi (począwszy od „Co spowodowało wielki wybuch?”) doprowadziły do teorii, że nasz wszechświat jest tylko jednym z wielu. Jeżeli wizja ogromu tylko jednego, naszego wszechświata wprawia was w osłupienie, posłuchajcie o teorii mnożenia ich. I weź tu potem w spokoju spójrz w gwiaździste niebo…

Psychodelic sience – Fabian Oefner

Oefner jest szwajcarskim artystą i fotografem, który w swojej twórczości odnosi się do nauki. Na tym wykładzie przedstawił psychodeliczne wizualizacje, w tym fotografie kryształów wchodzących w interakcje z falami dźwiękowymi. Mieszanie farby z cieczą magnetyczną, podpalanie whisky i inne piękne zjawiska, które pobudzają nasze mózgi oraz wzbudzają w nas poczucie specyficznej estetyki. Jego demonstracje można nazwać formą współczesnej alchemii, a kto z nas będąc dzieckiem nie chciał doświadczyć trochę czarów?

The future of money – Neha Narula

Zmiana sposobu, w jaki kupujemy, sprzedajemy i płacimy za rzeczy jest nieuchronna. Czy przez to wszystko wyeliminujemy potrzebę istnienia banków czy kantorów wymiany walut? I czy świat oparty na kryptowalutach jest w ogóle realną wizją? To wszystko wciąż przed nami. Nadal czeka nas daleka droga, aby osiągnąć prawdziwą przyszłość w dziecinie finansów. Narula jest badaczką cyfrowej waluty i w swoim wykładzie stara się rozbić zbiorową fikcję dotyczącą naszych pieniędzy, malując jednocześnie obraz zupełnie innej przyszłości finansowej.

The next outbreak? We’re not ready – Bill Gates

Wykład z 2015 roku zdobył ogromną popularność. Przede wszystkim mówcą jest sam Bill Gates, co dla wielu jest wyznacznikiem jakości. Po drugie, wykład poruszał aktualne i palące tematy. Gates mówił o Eboli i walce z nią. Gates tłumaczył, co z perspektywy czasu, mogło być zrobione lepiej, chciał, aby tworzyć scenariusze względem potencjalnej epidemii czy pandemii, które pozwoliłyby nam poradzić sobie z nią jak najlepiej. Nie jesteśmy gotowi? Cóż, rok 2020 i pandemia koronawirusa pokazały, że Gates już wtedy doskonale wiedział co mówi. Rzecz jasna COVID-19 jest trzecim powodem, który wyniósł ten wykład na szczyty popularności, dając mu przeżyć drugą młodość.

The power of vulnerability – Brene Brown

Natura wstydu i lęki przed słabościami to naprawdę ciekawy temat, a Brown doskonale wie, jak odpowiednio go przedstawić. W trakcie wykładu opowiada o empatii, potrzebie przynależności i empatii. Zachęca swoich słuchaczy do odnalezienia samych siebie, tłumacząc jednocześnie, w jaki sposób udało się to jej samej. Zrozumienie ludzkości jest możliwe – w pewnym stopniu oczywiście. Cały wykład jest nie tylko przejmujący, ale i zabawny. Nie sposób się nie wciągnąć i nie spróbować otworzyć się na nowe sposoby myślenia, które mogą nas odbudować wewnętrznie.

This is what happens when you reply to spam email – James Veitch

Niektóre wykłady są po prostu zabawne. W swojej luźnej formie przedstawiają nam zagadnienie, o którym mogliśmy wcześniej nawet nie myśleć i nie brać go na poważnie. Za przykład może posłużyć chociażby ten wykład dotyczący spamu. Absurdalne i zabawne wymiany zdań, które proponuje nam Veitch zaskarbiły sobie serca publiczności i pozwoliły na zdobycie milionów odsłon na YouTube. Kto by pomyślał, że stand-up można uprawiać pod przykrywką wykładu na konferencji TED?

What if 3D printing was 100x faster? – Joseph DeSimone

Czy Terminator 2 może zainspirować naukę? Oczywiście, że tak! Ten wykład jest na to dowodem. DeSimone prezentuje pomysł na technikę, która jest od 25 do 100 razy szybsza, tworzy gładkie i mocne części. Dzięki tego typu rozwiązaniom marzenia o błyskawicznym i wykorzystywanym na co dzień druku 3D mogłyby stać się rzeczywistością. Zwiększenie wydajności tych urządzeń mogłoby dać rewolucję w przemyśle wytwórczym, warto więc przyjrzeć się ideom stojącym za takimi rozwiązaniami.