Niech żyje wygoda. Oto technologie, które uczyniły nasze życie łatwiejszym

Życie człowieka charakteryzuje przeogromne tempo. W tej nieustającej walce z czasem i obowiązkami, technologia zdaje się być czasami jedynym, co warunkuje naszą wygodę. Czyż to nie zaskakujące, jak wiele dziedzin naszego życia zostało już podporządkowanych technologicznym innowacjom? Z całą pewnością śmiało możemy okrzyknąć: "Niech żyje wygoda!", bowiem technologie rewolucjonizują nasze życie. I czynią je znacznie łatwiejszym.

Smart home

Smart home to już nie tylko science fiction. Obecnie nasze własne mieszkania potrafią reagować na nasze potrzeby: jeszcze może nie są tak bardzo super-inteligentne, jakbyśmy chcieli, ale... idą w tym kierunku. Dzięki technologii Internetu Rzeczy (IoT), urządzenia w domu komunikują się ze sobą, tworząc zintegrowany ekosystem, który dostosowuje się do naszych preferencji. Oświetlenie, ogrzewanie, systemy bezpieczeństwa - to wszystko pod kontrolą naszych smartfonów lub głosu. Możemy kontrolować taki dom niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, co pozwala nam zaoszczędzić czas i nerwy, jeżeli obawiamy się, że czegoś nie wyłączyliśmy.

Mam tylko jeden zarzut do inteligentnych domów: Polacy są odrobinę wyobcowani poprzez brak obsługi polskiego języka w asystentach głosowych (na głośnikach, które jednak są istotne w inteligentnych domach). Ale to nie oznacza, że cała idea jest zła. Na pewno będzie lepsza dzięki rozwojowi AI w ogóle.

Smartfony

Smartfony – czyli wielkie zmiany w małej obudowie. Smartfony to przykład, które pokazuje jak niewielki gadżet może odmienić nasze życie. Oprócz standardowych funkcji komunikacyjnych, smartfony są naszymi mobilnymi centrami dowodzenia. Dają dostęp do ogromnych ilości informacji, pozwalają - jako jedne z wielu sprzętów - pracować zdalnie, utrzymywać kontakt ze znajomymi, a także kontrolować wiele aspektów naszego życia dzięki aplikacjom. To nie tylko technologiczne narzędzie, ale i nasz wierny towarzysz: ułatwiając nam realizację mniejszych i większych zadań.

A skoro o aplikacjach, rozwiązaniach smartfonowych mowa, warto sobie powiedzieć kilka rzeczy. Smartfony to właściwie brama do innych rozwiązań, między innymi są to:

Aplikacje do zamawiania jedzenia Telemedycyna i elektroniczne recepty

Usługi telemedyczne i e-recepty – Zdrowie jest najważniejsze, a technologie zdają się to zrozumieć. Usługi telemedyczne umożliwiają zdalne konsultacje z lekarzami i eliminując konieczność stania w długich kolejkach w przychodni. Nie rozwiążą oczywiście wszystkiego, choć idziemy w tym kierunku bez wątpienia. Doszło nawet do tego, że chcemy oddelegować diagnozowanie do rąk sztucznej inteligencji, która zrobi to znacznie szybciej, taniej i prościej. E-recepty natomiast eliminują konieczność zabierania ze sobą papierowej recepty i pozwalają na znacznie prostsze ich wystawianie.

Zyskuje na tym cały system ochrony zdrowia: tak zwyczajnie jest prościej i taniej. Choć jak pokazuje przykład naszego kraju - nie zawsze działa to tak, jak trzeba. I co więcej, taki system również jest podatny na jego nadużywanie, chociażby przez samych lekarzy.

Nawigacje

Nawigacje samochodowe – nie tak dawno podróżowanie w nieznane tereny wiązało się ze stresem wśród osób, które niekoniecznie mają wyobraźnię przestrzenną. Dziś nawigacje samochodowe uczyniły podróże przewidywalnymi i wolnymi od tego typu trosk. Ale nie tylko: dzięki nawigacjom unikamy korków, omijamy utrudnienia i docieramy do celu w sposób najbardziej efektywny. Niektóre nawet mówią nam, czy na naszej trasie nie znajdują się policyjne patrole z "suszarkami", monitorują zgodność naszej jazdy z przepisami i nawet oferują nam lepsze oferty na OC, gdy jeździmy przepisowo.

Zrobiliśmy naprawdę wiele ku temu, aby nasze podróże były przyjemniejsze. Systemy infotainment w samochodach świetnie integrują się z nawigacjami i wykraczają one potężnie poza podstawowe zakresy funkcji z pierwszych "nawigacji", co jest oczywiście pozytywnym zjawiskiem.

Technologie narzucają nam swoje tempo i wkraczają w sferę naszego prywatnego życia. Jednak to my wybieramy, jak korzystać z tych udogodnień. Przełomowa jest ta nowość, która, upraszcza nam codzienne wyzwania i pozostawia więcej czasu na to, co naprawdę ważne. Wielką sztuką jest znaleźć balans między korzystaniem z technologii a czerpaniem przyjemności z tych najprostszych rzeczy. Balans jest istotny, a fakt istotności tych nowinek - konieczny do zaakcentowania. Nie zapominajmy o tym, jakie technologie uczyniły nasze życie prostszym, niż kiedykolwiek.