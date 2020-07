No cóż, główny problem polega na tym, że kiedyś każde urządzenie (maszyna) było samowystarczalne i polegało tylko na swoich systemach by zachować pełną funkcjonalność. Samochód do jazdy nie potrzebował niczego więcej niż paliwa, zegarek – energii pochodzącej ze sprężyny i tak dalej. Ba, nawet pierwsze komputery osobiste pracowały na podobnej zasadzie i dlatego dziś entuzjaści Commodore 64 mogą złożyć swój własny egzemplarz z kilku uszkodzonych maszyn i cieszyć się jego działaniem. Stety – niestety im dalej w las, tym więcej drzew i praktycznie każdy element zaawansowanej technologii, który wychodzi dziś na rynek, jest uzależniony od szeregu innych czynników, by działać poprawnie. Weźmy dla przykładu smartwatch, który do pracy potrzebuje szeregu bardzo dokładnie sprecyzowanych informacji pobranych z sieci. Jeżeli tylko któraś z nich się zmieni – bum, o danej funkcjonalności możemy zapomnieć. Tak jest z wyświetlaniem pogody (serwer pogodowy), funkcjami fitness (dane przechowywane w chmurze, by mogły być wyświetlane na smartfonie) czy też odtwarzaniem muzyki (łączenie się ze Spotify, Apple Music czy innym serwisem). Wystarczy, że którykolwiek z tych serwerów padnie, bądź też zmieni sposób przesyłu danych, zostanie przejęty czy po prostu zawiadująca nim firma splajtuje i bum – po funkcjonalności zostało tylko wspomnienie.

Możemy to ignorować, ale w długim rozliczeniu nasze telefony to elektrośmieci

Moment, w którym działanie jednego urządzenia zostało uzależnione od innego, był momentem, w którym jakakolwiek sugestia o długowieczności danego rozwiązania mogła być wyrzucona do kosza. I niestety – nie za bardzo jest co z tym fantem zrobić. Funkcje oferowane przez współczesne telefony, smart-zegarki i inne tego typu akcesoria są bowiem zbyt zaawansowane, by te urządzenia mogły wykonywać je same. Jak niby smartfon miałby badać pogodę i przewidywać, jaka będzie ona za tydzień, Albo też – w jaki sposób miałby on przechowywać i aktualizować na bieżąco bazę utworów wielkości tej Spotify? Nie da się. Bardzo wątpliwe jest też, byśmy jako ludzkość wykonali krok wstecz i dobrowolnie zrezygnowali ze standardu życia, który oferuje nam technologia. Można się co prawda łudzić, że życie niektórych urządzeń przedłuży nieco fakt, że najważniejsze firmy dostarczające funkcjonalności dla świata tech – Spotify, AccuWeather czy inni – nie padną tak szybko. A ja na to – nie muszą.