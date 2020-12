Te smartfony Motorola dostaną Androida 11

Musieliśmy trochę poczekać, ale jest już pełna, oficjalna lista smartfonów Motorola, które otrzymają aktualizację systemu do Androida 11. Niestety nie określono jeszcze konkretnych dat dla poszczególnych modeli – jeśli takie się pojawią uzupełnię listę. Ale posiadacze tych smartfonów dostali właśnie jasną informację, że ich „słuchawki” dostaną nowego Androida. Jeśli nie od razu, to niedługo. Warto jednak pamiętać, że smartfony firmy nie otrzymują nowej wersji systemu operacyjnego Google specjalnie szybko i wiele wskazuje na to, że update OS-a nie wydarzy się wcześniej niż pod koniec pierwszego kwartału 2011 roku.

Smartfony Motorola, które dostaną Androida 11

motorola razr 5G

motorola razr 2019

motorola edge

motorola edge+

motorola one 5G

motorola one action

motorola one fusion

motorola one fusion+

motorola one hyper

motorola one vision

moto g 5G

moto g 5G plus

moto g fast

moto g power

moto g pro

moto g stylus

moto g9

moto g9 play

moto g9 plus

moto g9 power

moto g8

moto g8 power

Lenovo K12 Note

źródło