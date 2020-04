TCL zaprezentował najtańszego smartfona obsługującego 5G

Doświadczony debiutant

Jeśli obawiacie się, czy warto zaufać firmie bez doświadczenia na trudnym smartfonowym rynku, musicie wiedzieć, że TCL jest takim trochę oszukanym debiutantem. Firma posiada w swoim portfolio prawa do produkcji smartfonów pod markami BlackBerry, Palm oraz Alcatela. To ona stoi za kończącym się w tym roku eksperymentem ze smartfonami z fizyczną klawiaturą serii Key czy dziwacznym 3,3 calowym Palmem. Pierwsze informacje o telefonach które mają pojawić się pod własną marką, pojawiły się na CES 2020, a ich premiera była przewidziana na Mobile World Congress w Barcelonie. Jak wiemy, z oczywistych względów ta impreza została odwołana a premiera tych telefonów trafiła właśnie do sieci.

5G który w zasadzie nie jest flagowcem

Kilka tygodni temu pisałem o problemach Qualcomma z promocją swojego najlepszego procesora, modelu 865, szczególnie wśród tańszych producentów. TCL jest kolejnym przykładem firmy, która w swoim smartfonie 5G postawiła na tańszy, ale posiadający zintegrowany modem model 765G.

TCL 10 5G posiada ekran LCD wielkości 6,53 cala i rozdzielczości 2340 x 1080 px. Producent deklaruje, że panel ma zestaw autorskich poprawek o nazwe NXTVISION, poprawiający jakość wyświetlanego obrazów. Zarówno przód, jak i tył wykonany został z zaginanego na krawędziach szkła. Procesor wspomaga 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Telefon ma czytnik linii papilarnych umieszczony na pleckach, a długą pracę zapewnia bateria o pojemności 4500 mAh. Producent zdecydował się też, wbrew obowiązującej modzie, umieścić klasyczny port słuchawkowy. Do dyspozycji użytkownika jest też slot na karty microSD, a całość pracuje pod kontrolą Androida 10.

To co najbardziej wyróżnia ten smartfon, to umieszczony w jednej linii zespół aparatów:

64 Mpix dla głównego obiektywu

8 Mpix dla obiektywu szerokątnego

5 Mpix dla obiektywu Macro

2 Mpix czujnik głębokość

Aparat oferuje 10-krotny zoom cyfrowy, tryb nocny, tryb macro oraz nagrywanie 4K 30 fps. Przedni aparat, umieszczony w dziurze na ekranie, posiada matrycę 16 Mpix.

Dziwnie pozycjonowane „Pro”

TCL 10 Pro jest dość dziwnie skonfigurowany, posiada lepszy ekran 6,47 cala wykonany w technologii OLED, a jednocześnie gorszy procesor Qualcomm 675 bez 5G. Całkiem możliwe, że TCL kalkuluje, że 5G wcale nie będzie takim koniem pociągowym sprzedaży, jak twierdzi wielu analityków. Chcąc utrzymać konkurencyjne ceny i w jednym i w drugim modelu, zdecydowano się iść na kompromisy. Ceny telefonów nie przekroczą 400 euro, ale jednocześnie trudno określić, który z nich jest bardziej „flagowy”.

Wracając do specyfikacji, model Pro ma mniejszą baterię o pojemności 4000 mAh, czytnik linii papilarnych ukryty pod ekranem a różnice występują także w zespole fotograficznym. Ten model także posiada 4 obiektywy, ale część z nich jest lepszej jakości niż w 5G. Obiektyw szerokokątny dysponuje matrycą 16 Mpix a selfie aż 24 Mpix. RAM i pamięć wewnętrzna są na takie same w obu modelach. W odróżnieniu od 5G ten model ma możliwość pracy z dwoma kartami SIM.

Jeszcze tańsza alternatywa

Ostatnim ze smartfonów jest wycelowany w niższą półkę TCL 10 L. Co ciekawe, ekran w tym telefonie jest taki sam jak w 5G, a oszczędności poszukano gdzie indziej. Napędza go słabszy niż u reszty procesor Qualcomm 665, telefon ma plastikową obudowę i o połowę mniej pamięci wewnętrznej, tylko 64 GB. Bateria została odziedziczona z wersji Ppro i dysponuje 4000 mAh, słabsze są też matryce aparatów fotograficznych. Dzięki tym oszczędnością udało się jednak znacznie zbić cenę.

Według zapowiedzi koncernu, w Europie te telefony będą kosztować odpowiednio:

399 euro za wersję 10 5G, co czyni go prawdopodobnie najtańszym smartfonem potrafiącym pracować w najszybszych sieciach komórkowych,

449 euro za wersję 10 Pro,

249 euro za wersję 10 L.

Trzeba przyznać, że TCL chce ostro zawalczyć ceną i może odnieść spory sukces. Szczególnie, że wyrobił sobie niezłą markę przy pomocy swoich telewizorów.