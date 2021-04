Telewizor Mini-LED od TCL i inne nowości już w sklepach

Nowa seria TCL C obejmuje modele C72, C72+ i C82. Telewizory serii TCL C są dostępne z ekranami o przekątnych od 43 do 75 cali.

Telewizor TCL C72 i C72+

Model C72 i C72+ to telewizory 4K QLED wykorzystujące technologię Quantum Dot, a także AiPQ i sztuczną inteligencję do wyświetlania obrazu w kinowej przestrzeni barw. Według zapewnień producenta są w stanie bardzo realistycznie sklasyfikować rodzaj treści wyświetlanych na ekranie telewizora i dostosować na jego podstawie obraz. Oba modele wspierają technologię HDR PRO i HDR 10+. Seria C72 jest również wyposażona w technologię Motion Clarity, która zapewnia płynny obraz i lepsze oddanie ruchu. Model C72+ charakteryzuje się dodatkowo odświeżaniem na poziomie 100 Hz i wsparciem Dolby Vision IQ. W obu telewizorach znajdziecie system audio firmy ONKYO z Dolby Atmos, HDMI 2.1 i ALLM oraz wsparcie trybu Game Master. W modelu C72+ znalazł się tryb Game Master Pro obsługujący standard HDMI 2.1 48 Gbps i wspierający VRR.

Telewizor TCL C82

Model TCL C82 do telewizor 4K QLED wykorzystujący technologię Mini-LED. Jak podaje producent: tysiące miniaturowych diod LED, z których budowany jest wysokiej jakości wyświetlacz Mini-LED, zapewniają niesamowitą jasność i znacznie bogatszą, bardziej realistyczną jakość HDR. Precyzyjnie kontrolowane mini-diody LED umieszczone na aktywnej matrycy podświetlającej gwarantują niesamowity kontrast. Telewizor tej serii wspiera HDR PREMIUM, Game Master Pro (obsługa standardu HDMI 2.1 48 Gbps z odświeżaniem 100 Hz), Dolby Vision IQ, system audio 2.1 od Onkyo z dodatkowym głośnikiem basowym umieszczonym z tyłu telewizora.

Nowe telewizory TCL z serii C charakteryzują się także bezramkowymi obudowami oraz metalowymi podstawkami. W modelu C72 zdecydowano się na regulowaną podstawę, którą można ustawić w dwóch rozstawach, by pasowała do mebli w pomieszczeniu. W serii C82 umieszczono dodatkowo szerokokątną kamerę internetową — ułatwia ona prowadzenie rozmów i wideokonferencji na dużym ekranie z pomocą komunikatorów. Wszystkie modele posiadają Android TV w wersji 11, wsparcie dla Asystenta Google, Alexy i sterowanie głosowe Hands-Free.

Telewizor TCL C72. Dostępność i ceny

Seria telewizorów TCL C72 dostępna jest w kilku rozmiarach: 43-calowy telewizor (model 43C725) kosztuje 2199 zł, za 50 cali (model 50C725) zapłacicie 2899 zł, wersja 55 cali (model 55C725) wyceniona została na 3399 zł. Decydując się na zakup telewizora z ekranem o przekątnej 65 cali (model 65C725) zapłacicie 4499 zł, a przy 75 calach (model 75C725) kwota ta wynosi 5999 zł.

Telewizor TCL C72+. Dostępność i ceny

Telewizory z serii TCL C72+ dostępne są trzech rozmiarach: 55-calowy (model 55C728) kosztuje 3899 zł, 65-calowy (model 65C728) 4999 zł, a za 75-calowy (model 75C728) zapłacicie 6999 zł.

Telewizor TCL C82. Dostępność i ceny

Seria telewizorów TCL C82 dostępna jest w dwóch wariantach: Za 55-calowy telewizor (model 55C82) zapłacicie 5999 zł. Decydując się na zakup 65-calowego ekranu (model 65C82) zapłacicie 7999 zł.

Soundbar TCL TS8132. Dostępność i cena

Oprócz telewizorów TCL pokazało też nowy soundbar. 3.1.2 kanałowy TCL TS8132 z bezprzewodowym subwooferem charakteryzuje się wsparciem Dolby Atmos, HDMI z eARC, wbudowanym Google Chromecast, Apple AirPlay, czy współpracą z asystentami Google i Alexa. Nowy soundbar TCL TS8132 będzie dostępny do zakupu pod koniec drugiego kwartału 2021 roku.