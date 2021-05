Taniej za 5G już się nie da! Ale cena to nie wszystko, co realme 8 5G ma do zaoferowania

Patrząc na rozwój dzisiejszej sieci 5G, można wyraźnie zauważyć, jak bardzo jest to system naczyń połączonych i jak multum zjawisk wpływa tam na siebie nawzajem. Aby klienci mogli w pełni cieszyć się wyższymi prędkościami, a firmy – kapitalizować nowe możliwości i wprowadzać innowacyjne usługi – potrzebne jest szerokie pokrycie terenu sygnałem. Aby jednak opłacało się budować maszty transmisyjne, operatorzy muszą wiedzieć, że jak najwięcej osób będzie w stanie z tego 5G skorzystać. I tutaj właśnie pojawia się ważna rola smartfonów przystępnych cenowo, które jednocześnie będą w stanie zaoferować dostęp do sieci komórkowej najnowszej generacji. W tym temacie specjalizuje się realme, które z premiery na premierę obniża kwotę jaką należy zapłacić za ich telefon z 5G. Jednak sam dostęp do tej sieci nie oznacza jeszcze, że telefon jest z automatu dobry. Trzeba bowiem umiejętnego wyważenia podzespołów, by przy niskiej cenie zaoferować smartfon, który będzie potrafił wykorzystać wyższe prędkości i przepustowość internetu. I takim urządzeniem jest właśnie model 8 5G. W porównaniu do poprzednika jego cena znacznie spadła, a jednocześnie – ma on całkiem sporo do zaoferowania. Jakie możliwości dostaniemy płacąc dziś za telefon z 5G mniej niż 1000 zł?

Mocne podzespoły

W przypadku realme 8 5G nastąpiła zmiana procesora i model Dimensity 800U został zastąpiony przez Dimensity 700. Wydawałoby się więc, że wydajność powinna spaść. Jednak nic z tych rzeczy. Zarówno benchmarki, jak i korzystanie z telefonu na co dzień pokazuje, że mamy tu do czynienia z praktycznie taką samą wydajnością, jak w przypadku poprzednika, co oznacza, że stosunek ceny do mocy jest tu jeszcze lepszy niż w poprzedniku.