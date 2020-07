Natomiast Xiaomi wprowadza do sprzedaży swój telewizor OLED już teraz, ale póki co tylko na rynku chińskim. Jego cena została ustalona na 12 999 yuanów, co przekłada się na około 7500 PLN, co jak za model 65 cali jest bardzo atrakcyjną ceną. W tym przypadku dostajemy aż trzy porty HDMI 2.1 z obsługą VRR, FreeSync oraz ALLM, wsparcie dla standardów HDR10+ i Dolby Vision oraz rozbudowany system dźwiękowy o mocy 45 W. Na pokładzie znalazł się też układ MediaTeka wyposażony w 3 GB pamięci RAM, który obsługuje nakładkę Xiaomi bazującą na Android TV, więc dającą dostęp do wszystkich popularnych aplikacji streamingowych. W tej chwili nie wiadomo jeszcze kiedy ten telewizor mógłby trafić do sprzedaży w Polsce, ale nie jest to wykluczone, przecież kilka modeli LCD jest już w naszych sklepach.

