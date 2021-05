W promocji Orange biorą udział następujące smartfony:

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy A52 5G

Xiaomi Redmi Note 9T 5G

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Mi 10T 5G

iPhone SE (64 GB i 256 GB)

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

OPPO A73

Samsung Galaxy A42 5G

LG K42

OPPO Reno4 Z 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

LG K22

Łącznie jest ich 15, my na tapet weźmiemy kilka z nich. Dokonamy łącznych wyliczeń za same urządzenia oraz dodamy koszt abonamentu za cały okres zobowiązania. Porównamy to z kosztem tych samych urządzeń kupionych w sklepie wraz z kosztem oferty na kartę z obsługą 5G za 39 zł. Pokażemy tym samym rzeczywisty koszt samych urządzeń, który często kryje się w samych abonamentach oprócz tych widocznych w ratach.

Samsung Galaxy S20 FE 5G w abonamencie Orange

Samsung Galaxy S20 FE 5G w tej promocji do kupienia jest w abonamencie Plan Mobilny 75 za 75 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, 70 GB transferu danych oraz Video Pass w cenie abonamentu). Na start zapłacimy za niego 0,00 zł i później w 21 ratach po 95,01 zł.

Samsung Galaxy S20 FE 5G w abonamencie Orange Abonament Opłata na start za urządzenia Raty za urządzenia Liczba rat Suma Plan Mobilny 75 75,00 zł – – 24 1 800,00 zł Samsung Galaxy S20 FE 5G – 0,00 zł 95,01 zł 21 1 995,21 zł Razem 3 795,21 zł

Łącznie za tego smartfona po dwóch latach zapłacimy 3 795,21 zł (smartfona spłacimy już po 21 miesiącach).

Samsung Galaxy S20 FE 5G w Orange na kartę Abonament Opłata na start za urządzenia Raty za urządzenia Liczba rat Suma Orange na kartę 39,00 zł – – 24 936,00 zł Samsung Galaxy S20 FE 5G w sklepie (EURO RTV AGD) – 0,00 zł 99,97 zł 30 2 999,10 zł Razem 3 935,10 zł

Samsung Galaxy S20 FE 5G jest aktualnie w promocji w popularnych elektromarketach, w których przeceniono go z 3 399,00 zł na 2 999,00 zł. W jednym z nich możemy go kupić w 30 ratach 0%. Po doliczeniu do niego dwuletniego kosztu oferty na kartę zamkniemy się w kwocie 3 935,10 zł.

Pamiętajmy przy tym i przy kolejnych porównaniach, iż w ofercie na kartę do dyspozycji mamy wprawdzie też pełen no limit na rozmowy i wiadomości, ale połowę mniej GB.

Samsung Galaxy A52 5G w abonamencie Orange

Samsung Galaxy A52 5G sprzedawany jest w tym samym abonamencie, z kolei 21 rat wyniesie nas tutaj 67 zł miesięcznie. Opłata na start również 0,00 zł.

Samsung Galaxy A52 5G w abonamencie Orange Abonament Opłata na start za urządzenia Raty za urządzenia Liczba rat Suma Plan Mobilny 75 75,00 zł – – 24 1 800,00 zł Samsung Galaxy A52 5G – 0,00 zł 61,00 zł 21 1 281,00 zł Razem 3 081,00 zł

Koszt na koniec okresu zobowiązania zamknie się nam w kwocie 3 081,00 zł.

Samsung Galaxy A52 5G w Orange na kartę Abonament Opłata na start za urządzenia Raty za urządzenia Liczba rat Suma Orange na kartę 39,00 zł – – 24 936,00 zł Samsung Galaxy A52 5G w sklepie (EURO RTV AGD) – 0,00 zł 63,30 zł 30 1 899,00 zł Razem 2 835,00 zł

Opcja sklepowa i oferta na kartę wychodzi taniej – 2 835,00 zł, ale to tylko 246 zł, co wydaje się niewielką kwotą zważywszy na zawartość Planu Mobilnego 75, gdzie sama usługa Video Pass osobno kosztuje 20 zł miesięcznie, a tu mamy ją za darmo.

Xiaomi Mi 10T 5G w abonamencie Orange

Sprawdźmy teraz coś ze stajni Xiaomi. Model Mi 10T 5G dostępny jest w tej promocji również za 0,00 zł na start i w 21 ratach po 60 zł.

Xiaomi Mi 10T 5G w abonamencie Orange Abonament Opłata na start za urządzenia Raty za urządzenia Liczba rat Suma Plan Mobilny 75 75,00 zł – – 24 1 800,00 zł Xiaomi Mi 10T 5G – 0,00 zł 60,00 zł 21 1 260,00 zł Razem 3 060,00 zł

Całkowity koszt po dwóch latach wyniesie nas tutaj 3 060,00 zł.

Xiaomi Mi 10T 5G w Orange na kartę Abonament Opłata na start za urządzenia Raty za urządzenia Liczba rat Suma Orange na kartę 39,00 zł – – 24 936,00 zł Xiaomi Mi 10T 5G w sklepie (EURO RTV AGD) – 0,00 zł 66,63 zł 30 1 998,90 zł Razem 2 934,90 zł

Za ten sam model w sklepie wraz z kosztem oferty na kartę zapłacimy 2 934,90 zł. Ponownie nieco taniej, ale tylko o 125 zł.

OPPO Reno4 Z 5G w abonamencie Orange

Za OPPO Reno4 Z 5G zapłacimy 0,00 zł na start i 21 ratach po 50 zł.

OPPO Reno4 Z 5G w abonamencie Orange Abonament Opłata na start za urządzenia Raty za urządzenia Liczba rat Suma Plan Mobilny 75 75,00 zł – – 24 1 800,00 zł OPPO Reno4 Z 5G – 0,00 zł 50,00 zł 21 1 050,00 zł Razem 2 850,00 zł

Łącznie z abonamentem będzie to 2 850,00 zł.

OPPO Reno4 Z 5G w Orange na kartę Abonament Opłata na start za urządzenia Raty za urządzenia Liczba rat Suma Orange na kartę 39,00 zł – – 24 936,00 zł OPPO Reno4 Z 5G w sklepie (Mediaexpert) – 0,00 zł 56,63 zł 30 1 698,90 zł Razem 2 634,90 zł

Zakup tego samego smartfona wraz z ofertą na kartę zamknie się nam w kwocie 2 634,90 zł, czyli nieco ponad 200 zł taniej.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G w abonamencie Orange

Na koniec coś z najwyższej półki. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G kosztuje na start 199 zł i później w 21 ratach po 190 zł.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G w abonamencie Orange Abonament Opłata na start za urządzenia Raty za urządzenia Liczba rat Suma Plan Mobilny 75 75,00 zł – – 24 1 800,00 zł Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 199,00 zł 190,00 zł 21 4 189,00 zł Razem 5 989,00 zł

Doliczając do tego abonament wyniesie nas całość 5 989,00 zł.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G w Orange na kartę Abonament Opłata na start za urządzenia Raty za urządzenia Liczba rat Suma Orange na kartę 39,00 zł – – 24 936,00 zł Samsung Galaxy S20 Ultra 5G w sklepie (EURO RTV AGD) – 0,00 zł 181,30 zł 30 5 439,00 zł Razem 6 375,00 zł

Z kolei opcja sklepowa i oferta na kartę zamknie się w kwocie 6 375,00 zł, czyli prawie 400 zł drożej.

Jak widać wszystkie te smartfony kupimy obecnie taniej w Orange niż w sklepie, a i nie uświadczymy tu zbytniego zaszywania jego kosztu w abonamencie, maksymalnie będzie to nieco ponad 10 zł miesięcznie (połowę mniej niż koszt samego Video Pass, do tego mamy tu 70 GB transferu danych na inne aktywności w sieci). A w przypadku Samsunga Galaxy S20 FE 5G wychodzi to taniej o 200 zł niż w sklepie i w ofercie bez zobowiązania oraz w przypadku Samsunga Galaxy S20 Ultra 5G aż 400 zł taniej.

Promocyjne urządzenia znajdziecie do kupienia na stronie Orange.