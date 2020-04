Ryzen 3 3100 będzie posiadał bazowy zegar na poziomie 3,6 GHz, a w trybie Turbo będzie mógł pracować z taktowaniem 3,9 GHz. Jego cena została ustalona na poziomie 99 USD, co w Polsce przełoży się na kwotę około 500 PLN (przez wysoki kurs USD). Model Ryzen 3 3300X różni się tylko taktowaniem, bazowo jest to 3,8 GHz, ale w trybie Turbo zegar rośnie nawet do 4,3 GHz. W obu przypadkach TDP tych układów to 65 W, a cena wydajniejszego modelu została ustalona na 120 USD. Oba procesory pojawią się w sklepach od 21 maja.

Chipset B550 z obsługą PCI Express 4.0

Płyty główne z chipsetem B550 będą wyróżniać się przede wszystkim obsługą standardu PCI Express 4.0, który do tej pory dostępny był tylko z chipsetem X570, na bazie którego powstają znacznie droższe modele płyt. Nowe produkty powinny pojawić się w sklepach w połowie czerwca i jak już wspominałem, będzie to nawet 60 różnych konstrukcji od wielu popularnych producentów, takich jak: ASRock, ASUS, Biostar, Colorful, GIGABYTE i MSI.