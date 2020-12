Tanie inteligentne żarówki wcale nie są inteligentne

Żarówki firmy Polux (we współpracy z Tuya) nie są czymś, co nazwałbym produktem z „górnej półki”. Kosztowały niewiele ponad 20 zł za sztukę, co wydaje mi się ciekawą ceną, a równocześnie zakładem o niskim ryzyku. No bo gdyby ten eksperyment się udał, to miałbym inteligentne oświetlenie w salonie prawie za darmo. Z kolei, jeśli by się nie udał — a się nie udał — to strata pieniędzy aż tak bardzo nie boli.

A miało być tak pięknie

Wszystko zapowiadało się naprawdę nieźle. Niska cena, dedykowana aplikacja, a jako wisienka na torcie, są to żarówki RGB! I to wszystko za ok. 20 zł.

Musicie przyznać, że wstęp do tego krótkiego odcinka serialu „Dawid i tani inteligentny dom” zapowiadał się naprawdę ciekawie.