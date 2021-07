Do tej pory niższe ceny biletów w pociągach Express InterCity Premium (EIP) – Pendolino, oraz Express InterCity (EIC) uzależnione były od wcześniejszego ich zakupu, na 30 dni czy 7 dni przed planowanym wyjazdu.

To nie pozwalało na racjonalne zarządzanie wolnymi miejscami w swoich składach, więc od teraz zacznie obowiązywać cennik dynamiczny uzależniony od obłożenia danych składów, niezależnie od tego ile dni przed wyjazdem kupujemy bilet.

Tomasz Gontarz, Członek Zarządu PKP Intercity:

Chcemy, aby proponowane przez nas promocje były efektywne, czyli zachęcały pasażerów do wyboru połączenia, które zapewni im podróż w jak najlepszej cenie. Korzyścią nowej oferty jest między innymi to, że czasami wystarczy wybrać pociąg o nieco mniej popularnej godzinie, by kupić dużo tańszy bilet. Dzięki tej zmianie bilety na mniej popularne połączenia będą dłużej dostępne w promocyjnych cenach. Do tej pory, na mniej niż 7 dni do odjazdu pociągu nie obowiązywały już progi promocyjne z oferty Wcześniej. Obecnie to się zmienia – jeśli w danym pociągu nadal będzie dużo wolnych miejsc, bilety promocyjne będą mogły być wciąż dostępne.

W nowym dynamicznym cenniku zastosowanych ma być kilka poziomów cenowych biletów ​- Super Promo, Promo Plus, Promo 30 (bilety tańsze o 30% ), Promo 20 (tańsze o 20%) i Promo 10 (tańsze o 10%).

To, który cennik będzie obowiązywał zależeć będzie od liczby wolnych miejsc na danej trasie kolejowej. Sprawdziłem przejazd z Warszawy do Krakowa w dniu 14 lipca, czyli już za dwa dni o godzinie 7:46 i cena została tu obniżona o 20%, czyli poziom Promo 20.

Bardzo dobry ruch ze strony PKP Intercity, który pozwoli na kupno tańszego biletu bez dużego wyprzedzenia czasowego, a jedynie w uzależnieniu od wybranej godziny przejazdu. Spółka zapewnia, iż nie wycofuje się tym samym z niskimi cenami na przejazdy Pendolino w cenie od 49 zł w ramach promocji Super Promo.

Źródło: PKP Intercity.