Smartfon OPPO A31 miał swoją premierę pod koniec marca, kiedy to trafił do polskich sklepów w cenie 799 zł. Tydzień wystarczył aby już wszyscy operatorzy dołączyli ten model to swojej oferty, trudno się temu dziwić, tanie smartfony do 1000 zł cieszą się niesłabnącą popularnością w ofertach abonamentowych naszych telekomów.