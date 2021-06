Totalnie bezsensowny, totalnie genialny. Tamagotchi wraca jako zegarek!

Nie napisałem dobrze ani bardzo dobrze, bo jeśli do marca 2021 roku liczba sprzedanych egzemplarzy Tamagotchi przekroczyła 83 miliony, to oznacza, że firma nie ma powodów do obaw i może sobie pozwolić na zaprezentowanie zupełnie nowej odsłony, która ma szanse jeszcze szybciej podbić rynek. Nazwa zegarka to Tamagotchi Smart, a całość pokryta jest różowym lub turkusowym silikonem w pastelowym kolorze z pasującym do niej kolorystycznie paskiem. Nazwa Smart nie jest przypadkowa, bo producent nie wyposażył urządzenia jedynie w funkcję zegarka oraz naszego cyfrowego przyjaciela, ale także w dodatkowe rozwiązania, jak krokomierz czy sterowanie głosem. Podobnie jak jedna z poprzednich generacji, Tamagotchi Pix, nowy model także posiada dotykowy ekran.

Niektórych może jednak zasmucić brak wstecznej kompatybilności – Tamagotchi Meets oraz On obsługują Bluetooth, a nowy Pix działa dzięki kodom QR. W przypadku Tamagotchi Smart postawiono na tak zwane TamaSma Cards, które wpinamy w urządzenie. Te oczywiście sprzedawane będą oddzielnie, a zapisane na nich będą dodatkowe przedmioty oraz postacie, które będą wgrywane do zegarka. Wspomniana funkcja sterowania głosowego, którą możecie zobaczyć chociażby na klipie promocyjnym, jest oczywiście bardzo prymitywna. FAQ zdradza, że nie rozpoznaje ona żadnych konkretnych komend ani słów, a jedynie pozwala reagować podopiecznemu na nasz głos. Trochę zabawne, ale może dać niektórym sporo frajdy.