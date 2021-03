Czy marka Sherlocka Holmesa była ciężarem?

Jestem fanem Sherlocka Holmesa i właśnie w przestrzeni wokół tej postaci się tutaj poruszamy, dlaczego zapytam o to, czy nadal, pomimo tego natłoku i przyzwyczajenia widzów do obecności tego bohatera pod różną postacią, czuje się pewnego rodzaju presję na zasadzie: “mam do czynienia z dużą marką, muszę się przez to bardziej przyłożyć do swojej pracy, wykrzesać coś więcej z siebie”?

Tak, na pewno. Myśląc o tym, nie poruszasz się w próżni i jest za tym duży kontekst popkulturowy, kulturowy i literacki. Jeśli chodzi o kontekst kultury typowo brytyjskiej, wydaje mi się, że nie da się tego uniknąć. Ale jest też taki moment, gdy w trakcie czytania scenariusza, że zapomina się o tym, tak naprawdę, bo te scenariusze były napisane w ten sposób, że Sherlock był tą postacią, która jest gdzieś w tym świecie “The Irregulars”. Trochę gramy z tą konwencją, z tą historią, z tym kontekstem, ale tak naprawdę pozostawiamy to trochę za sobą po pewnym czasie. Jest o trochę taka dychotomia, balans pomiędzy dwoma rzeczami. Jest to nasz świat, to my tworzymy w nim reguły, ale kompletnie nie ignorujemy tego, co było.

Polski tytuł Ferajna z Baker Street ma się nijak do oryginalnego The Irregulars

Planowałem zaczekać z tym pytaniem do końca, ale padł już tytuł “The Irregulars”. W Polsce serial poznamy pod tytułem “Ferajna z Baker Street”. Korzystając z okazji, że rozmawiamy, muszę uderzyć w ten ton i zapytać bezpośrednio osobę, która odpowiada za powstanie serialu, a doskonale też czuje i rozumie język polski oraz angielski. Jaki jest punkt widzenia kogoś, kto wie, co nakręcił i jak brzmiał pierwotny tytuł, a później słyszy coś innego. Nie będę ukrywał, że tytuł “The Irregulars” mnie zaintrygował, ale gdyby nie Baker Street polskim tytule, to nie wiem, czy bym się nim zainteresował.

To dosyć ciekawe, bo ten tytuł “The Irregulars” jest ironiczny, ale ma też dużo różnych znaczeń. To jest tytuł, który został zapożyczony z książek Arthura Conan Doyle’a, gdzie był używany jako termin pejoratywny w stosunku do tych nastolatków i street kids (dzieci wychowujące się na ulicy – przyp. red). Sherlock Holmes był kimś z pewnej sfery społecznej, a The Irregulars byli z innej i to były nawet postacie, które nie do końca miały imiona, nie był określony ich życiorys. To były postacie totalnie trzecioplanowe czy w tle, dlatego ten tytuł jest ciekawy, bo zapożycza taki punkt widzenia, ale jednocześnie odnosi się do paranormalnych rzeczy, bo irregular mówi, że coś jest niespodziewane, mistyczne. “Ferajna z Baker Street” to natomiast ciepłe określenie i kojarzy mi się to z książkami, które czytałam w dzieciństwie. Pierwszy raz słyszę taki tytuł i rozumiem to, jest w tym coś ciepłego i przyjaznego.

