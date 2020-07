OnePlus Nord już bez tajemnic

OnePlus Nord ma zadebiutować 21 lipca, czyli dokładnie za tydzień. Na dzień dzisiejszy wiemy już na jego temat niemal wszystko. Carl Pei potwierdził, że będzie on bazował na układzie Qualcomm Snapdragon 765G z obsługą łączności 5G, zostanie wyposażony w ekran AMOLED oraz baterię o pojemności 4115 mAh. To wszystko potwierdza wcześniejsze przecieki. Teraz wiemy też już jak będzie wyglądał i nie są to żadne rendery, a prawdziwe zdjęcia. W zasadzie jedyna niewiadoma to w tej chwili cena.