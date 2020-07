Tak szalonego smartfona jeszcze nie widzieliście

Dwa ogromne ekrany – pierwszy pokrywający cały front i boki, drugi ponad połowę plecków smartfona to coś co wygląda na kompletnie nieprzydatne, ale pasuje do filmu science-fiction. Oczywiście takiego, w którym nikt urządzeń nie upuszcza, bo pewnie jeden szybko kontakt z dywanem mógłby zakończyć się tragedią. No i w jaki sposób w zasadzie będzie się takiego smartfona odblokowywać? Czyżby skanowanie twarzy udało się jednak umieścić pod ekranem? Nie widać tu bowiem ani notcha, ani nawet małej dziurki na aparat czy czujniki.