Grafikę w pełnej rozdzielczości możecie podejrzeć pod tym linkiem.

Za pierwszą grę przyjęło się uważać wyprodukowanego przez Atari Ponga, choć trafniej byłoby powiedzieć, że to raczej jedna z pierwszych gier. Historia jest jednak bezlitosna i któraś produkcja musiała zostać zapamiętana jako początek (1972 rok). Trzy lata później Pong w wersji domowej trafił do pierwszych klientów, a w 1997 roku Atari wypuściło swoją własną konsolę Atari 2600 – i to w pewnym sensie był kamień milowy dla branży, bowiem sprzęt sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Jednocześnie automaty, w tym właśnie Pong, Później Space Invaders, Pac-Man czy Donkey Kong zarabiały dla swoich posiadaczy coraz więcej pieniędzy. W 1980 roku Pac-Man wygenerował ponad miliard dolarów w przeciągu roku i to w samym tylko USA.

Przez kolejne lata branża gier przeżywała wzloty i upadki. W 1983 roku przyszła pora na załamanie rynku konsolowego spowodowane zbyt dużą ilością sprzętu i wysokobudżetowymi, ale niestety nieudanymi grami. I to właśnie w latach 1983-1985 zanotowano najmniejsze przychody w tym segmencie, co nie powtórzyło się już nigdy więcej. Ale i automaty nie radziły sobie najlepiej, można powiedzieć, że całą branża radziła sobie naprawdę kiepsko. W tamtym czasie na rynku zaczęły się też pojawiać domowe komputery, choćby bardzo popularne Commodore 64. Nie można też zapomnieć o premierze Nintendo Entertainment System (NES/Famicon) w 1985 roku i firmie, która stawiała na wysokiej jakości gry – co oczywiście odbiło się pozytywnie na rynku.

Nintendo nie zwalniało tempa – w 1989 roku wypuściło przenośną konsolę Game Boy wraz z grą Tetris rozpoczynając tak naprawdę mobilne granie. W 1991 roku na rynek trafił następca NES-a, czyli Super Nintendo (SNES), a konsole nareszcie zaczęły zarabiać pieniądze. Jak widać na wykresie, nie odbiło się to jednak drastycznie na zarobkach segmentu automatów, który zaczął radzić sobie gorzej wraz z premierą pierwszego PlayStation w 1994 roku, by później stać się cieniem tego, co reprezentował sobą wcześniej. I to właśnie PSX stał się pierwszą w historii konsolą, którą sprzedano łącznie w 100 milionach egzemplarzy i to dzięki niej spopularyzowały się płyty jako nośnik gier.

Zobacz też: Czy warto kupić PlayStation Classic?

Kiedy rozpoczęło się granie na telefonach? Wygląda na to, że w 1997 roku kiedy ludzie zaczęli wcielać się w rozpikselowanego, wydłużającego swoje ciało węża. Kto by pomyślał, że 23 lata później to właśnie tego typu urządzenia będą najpopularniejszymi maszynkami do grania, co przełoży się na większość zarobków w branży gier. Bo jakby na to nie spojrzeć 85 miliardów dolarów z mobile to znacząco więcej niż 40 miliardów z rynku PC i 33 miliardów z konsol. A tak właśnie w 2020 roku rozłożyło się 165 miliardów dolarów, jakie wygenerował rynek gier w 2020 roku.

Zerknijmy też na kamienie milowe jakie zaznaczono na wykresie – 2000 rok i premiera Sims na PC, 2001 rok i pierwszy Xbox ze zintegrowaną kartą sieciową, co miało ogromne znaczenie dla gier multiplayer. W 2004 roku światło dzienne ujrzał World of Warcraft, ogromne MMO, które zebrało ponad 14 milionów graczy – i jest popularne również dziś, sam widzę jak znajomi znikają na długie godziny przy okazji niedawnej premiery nowego dodatku.

W 2006 roku do sklepów trafiło Nintendo Wii – chyba pierwsza konsola, która przestała być kojarzona wyłącznie z grami, a stała się sprzętem dla całej rodziny. W tym samym roku dostaliśmy PlayStation 3 – sprzęt, który dzięki napędowi Blu-ray stała pod telewizorami również jako odtwarzacz filmów, a nie tylko konsola.

Na rynku mobile w 2009 roku królowało Angry Birds stając się najchętniej ściąganą darmową grą i rozpoczęło szaleństwo na sympatyczne ptaki. W tym samym roku dostaliśmy też League of Legends, które jest dziś uznawane za jedną z najważniejszych gier w historii e-sportu. W 2010 pojawiła się beta Minecrafta, a w 2011 roku wystartował serwis Twitch. Rok później natomiast Candy Crush Saga pokazało, że można zarabiać kosmiczne pieniądze na darmowej grze mobilnej – to samo w 2018 zrobił na rynku PC Fortnite, który generuje dla Epic Games ogromne przychody – a to też ciekawa historia, bo przecież gracze nigdy nie lubili mikrotransakcji w normalnych, płatnych grach.